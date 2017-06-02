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Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında ara karar açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 80 kişinin yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar verdi

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında ara karar açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 80 kişinin yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar verdi

02 Haziran 2017 Cuma 14:52
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Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında ara karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sınavdan önce elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği iddiasıyla ilgili 80 kişinin yargılandığı davada tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık avukatları savunma yaptı. Avukatların tahliyeye yönelik taleplerini de içeren savunmalarının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, yurt dışında olduğu öğrenilen sanık Ahmet Ülgen hakkında yakalama kararı çıkartılması, ByLock kullanım içerik raporlarının ilgili kurumlardan tekrar istenilmesi ve tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar verdi.

Sonraki duruşmanın 21 Eylül'de yapılacağı açıklanan davada, kararın ardından tutuklu sanık sayısı 13'e indi.

Ayrıca Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 45 sanık hakkında aynı suçlama ile açılan ikinci davanın birleştirilmesine yönelik talebin ise diğer davadaki sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından değerlendirileceğini bildirdi.

- İddianame

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı'nın sorularının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiğine ilişkin 80 kişi hakkında dava açıldı.

Sanıklar, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖPolis Akademisi Giriş Sınavı
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