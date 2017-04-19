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Polis adaylığı için başvurular sürüyor

Polis Akademisi Başkanlığınca, yoğun talep ve anayasa değişikliği halk oylaması nedeniyle 28 Nisan'a kadar uzatılan öğrenci alımları için ön başvuru işlemleri devam ediyor.

Polis adaylığı için başvurular sürüyor

Polis Akademisi Başkanlığınca, yoğun talep ve anayasa değişikliği halk oylaması nedeniyle 28 Nisan'a kadar uzatılan öğrenci alımları için ön başvuru işlemleri devam ediyor.

19 Nisan 2017 Çarşamba 09:58
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Polis adaylığı için başvurular sürüyor

ANKARA - Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, yoğun talep ve anayasa değişikliği halk oylaması nedeniyle 28 Nisan'a kadar uzatılan Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) öğrenci alımları için ön başvuru işlemleri sürüyor.

Polis teşkilatının personel ihtiyacını karşılamak üzere ilana çıkılan POMEM'e öğrenci alımları için başvurular gelmeye devam ediyor.

Polis adaylığı için 14 Nisan Cuma günü olarak duyurulan başvuru tarihinin, yoğun talep ve anayasa değişikliği halk oylaması nedeniyle 28 Nisan Cuma gününe kadar uzatılması, başvuruda bulunamayanlar için ikinci bir şans oldu. POMEM'e yapılan başvuruların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Adaylar arasından yazılı ve sözlü sınavlar ile eğitimi başarıyla tamamlayan bini kadın olmak üzere 10 bin genç polis, meslektaşlarıyla birlikte vatandaşın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapacak.

POMEM0'lerde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin barınma, beslenme ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanacak.

Başvuruda aranacak şartlar

Adaylarda "lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak", "31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak", "2015 veya 2016'da yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş ya da çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az 48 taban puan almış olmak" şartları aranıyor.

Sınava giriş koşulları ve sınav takvimi hakkında "www.pa.edu.tr" internet sitesinden bilgi alabilen adaylar, aynı zamanda buradan ön başvurularını da yapabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Polis AdaylığıÖnce Vatan Gazetesi
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