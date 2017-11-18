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Polis adaylarının zorlu eğitim süreci

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları, mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

Polis adaylarının zorlu eğitim süreci

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları, mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

18 Kasım 2017 Cumartesi 14:33
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Polis adaylarının zorlu eğitim süreci

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adayları, mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren POMEM'de, polis adaylarına polislik ve halkla ilişkiler, sosyal psikoloji, hukuk gibi dersler veriliyor. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak da mesleğe hazırlanan öğrenciler, meskun mahal, toplumsal olaylara müdahale ve suçlu yakalama teknikleri konularındaki eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.

Atıcılık derslerinde de eğitmenler nezaretinde bol bol uygulama yaparak tecrübe edinen polis adayları, hızlı silah çekme, silah tutma teknikleri, silahla yürüme konularında kendilerini geliştiriyor. Geleceğin polisleri, tabancanın yanında emniyetin envanterinde bulunan uzun namlulu silahlarla da atış talimi yapıyor.

Sağlıklı ve zinde olabilmek için spor yapmayı da ihmal etmeyen polis adayları, kimi zaman tiyatro, resim, müzik gibi uğraşılarla boş vakitlerini değerlendiriyor, kimi zaman da okul yerleşkesinde düzenledikleri moral konserleriyle eğleniyor.

950 polis adayından 400'ü kadın

Toplam 950 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde kadın adayların çokluğu da dikkati çekiyor. 400 kadın polis adayı da bu zorlu eğitim sürecinde ter döküyor.

Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, bin 20 öğrenci kapasiteli merkezde, 950 polis adayına eğitim verildiğini, bunların yarısına yakınını kadın öğrencilerin oluşturduğunu söyledi.

Kadın öğrencilerin de çok gayretli olduğunu ifade eden Kütükoğlu, "Bayan polis adaylarımız da erkeklerle başa baş eğitim alıyorlar. Çok gayretliler. Bayanlardan da polisliğe yoğun ilgi var. Onların da bu işi erkeklerle birlikte götürdüklerine inanıyorum." dedi.

Merkezlerindeki 20. eğitim döneminin 6-7 Aralık'ta düzenlenecek mezuniyet töreniyle sona ereceğini belirten Kütükoğlu, şunları kaydetti:

"Şu sıralar meskun mahal eğitimi veriyoruz. Ankara ve çeşitli illerden gelen deneyimli, konusunda uzman müdür, komiser ve memurlarımızla eğitim veriyoruz. Bu eğitim 2 hafta devam edecek. Başta silah olmak üzere öğrencilerimizin kadro hayatında nasıl hareket edecekleri, ne yapacakları noktasında 2 haftalık zorlu bir eğitim sürecine giriyorlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Polis Meslek Eğitim MerkeziPolis AdaylarıPomem
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