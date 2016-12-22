Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (

FETÖ/PDY

) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında savcı Serkan Beyoğlu tarafından, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 55'i tutuklu, 23'ü tutuksuz 78 sanık hakkında hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk bölümünde FETÖ/PDY'nin yapısı, örgütün kuruluşu, amacı, stratejisi, faaliyetleri ve yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, FETÖ'nün paralel bir örgütlenme ile gizlice devletin tüm kılcal damarlarına sızmaya çalıştığı ve öncelikli amaçlarının başında Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik-operasyonel birimlerinde kadrolaşmak olduğu, bunun da 17-25 Aralık süreciyle iyice netlik kazandığı vurgulandı.

FETÖ/PDY hakkında yürütülen soruşturmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün polis koleji ve polis akademisine girecek öğrencilerin dörder kişilik gruplar halinde hazırlandığına ve bunların mümkün olduğunca diğer öğrencilerle temasının sınırlandırıldığına değinildi.

Emniyet teşkilatının eğitim birimlerine giren öğrencilerin örgütsel görevinin hedef üniteye girmekle sonlanmayacağına işaret edilen iddianamede, şu görüşler kaydedildi:

"Öğrenci sınavı kazandıktan sonra, kendisini hazırlayan abisi ya da başka bir abi görevlendirilerek takibi yapılır. Bir ifadede 'Polis amiri olacak öğrencileri ortaokul 1, 2, 3. sınıflarından itibaren bulup Polis Kolejleri sınavında soru vererek Polis Kolejine girmelerini sağlayan, dört yıl boyunca Polis Kolejinde takibini yaptıktan sonra dört yıl da Polis Akademisinde takibine devam eden ve akademi öğrencisinin mezuniyeti ile vazifesini tamamlayan şahıslar olmalarıdır' şeklinde önemi açıklanan bu abiler vasıtasıyla hedef ünitelere sokulan örgüt mensubu öğrencilerle sık sık görüşülür. İrtibatın hiçbir zaman koparılmadığı FETÖ/PDY mensuplarının sadakatlerine göre gruplara ayrılarak kolej ve akademi hayatları boyunca bir an olsun boş bırakılmadan verilen görevleri yerine getirmesi istenir. Öğrenci okulu bitirene kadar bu işlemler, bu şekilde devam eder. "

Antalya'da 1 dolarları dağıtan kişi

İddianamede, zanlılar arasında bulunan, Antalya Valiliği tarafından görevden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan Başpolis Mecit Müdürhanoğlu'nun ByLock isimli programı kullanan şüphelilerle bağlantılı olduğu ve terör örgütü üyelerine verilen 1 dolarları dağıtan kişilerden olduğu kaydedildi.

Gizliliğe önem 2010'dan sonra arttı

İddianamede, örgütün 2010 yılı başlarından itibaren gizliliğe verilen önemi artırdığı, her grubun birbirinden bağımsız hareket ederek, sohbete gelen hoca dışında kimsenin birbirini bilmemesi yönünde telkinleri bulunduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Derslere gelen hocaların, önceleri herhangi bir çekince olmaksızın ellerinde kitaplarla gelirken, daha sonraları laptop, flash bellek gibi materyallerle sohbetlere gelmeye başlamaları ve son olarak 2013 yılı içerisinde sohbetlere gelirken bağımsız laptop bilgisayarların sadece bunlara tanımlı flash belleklerle güvenlik koridoru oluşturularak sadece bu şekilde çalıştırılıyor hale getirilmesi, örgüt içerisinde gizliliğin azami derecede önemli hale geldiğinin bir göstergesidir."

AA