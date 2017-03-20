Polatlı darbe girişimi davası sanık savunmalarıyla devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin 245'i tutuklu 330 sanığın yargılandığı davanın üçüncü haftasının ilk duruşması başladı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülen davada sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Sanık eski Üsteğmen Naci Kozan, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı, eski 58. Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün komutasında harekat merkezinde toplantı icra edildiğini söyledi.

Tugaydaki birlik komutanlarının katıldığı bu toplantıda, Aygün'ün "sıkıyönetim ilan edildiğini, bu nedenle Ankara'nın bazı bölgelerinde kolluk kuvvetlerine destek vermek için görevlendirme yapacağını" söylediğini aktaran Kozan, "Daha sonra Aygün, el yazısı ile hazırlanan görev dağılımını gösteren listeleri dağıttı. Bana 'Beysukent-Hacattepe Kavşağını biliyor musun?' diye sordu. Bilmediğimi söyleyince harita üzerinden bana burayı göstererek listedeki askerlerle birlikte buranın güvenliğini almamı emretti." dedi.

Bu emir üzerine kavşağın güvenliğini sağlayacağı belirtilen askerlere mühimmat almaları ve araçları hazır etmeleri için emir verdiğini ifade eden Kozan, akşam 23.00'te kışladan 16 askerin bulunduğu üç araçla ayrıldıklarını belirtti.

Polatlı'ya geldiklerinde halkın kendilerine tepki göstermediğini, her şeyin normal seyrinde olduğunu savunan Kozan, Temelli çıkışına geldiklerinde ise trafik nedeniyle araçların yavaşlamaya başladığını, bunun üzerine kontrol amacıyla araçtan indiğini söyledi.

"Alper Yüzbaşı 'Gerekirse silah kullanın, durmayın' dedi"

Burada vatandaşların kendilerine korna çalıp bayrak salladıklarını anlatan Kozan, şöyle devam etti:

"Duruma bir anlam veremiyorduk. Trafiğin olduğu tarafa gittiğimden önümüzdeki konvoyda bulunan Yarbay Mustafa Kemal Biber'in polislerle konuştuğunu gördüm. Yarbay Biber, polislere görev yerimize gitmemiz gerektiğini belirterek yolun açılmasını istedi. Polisler de bize 'Sizin geleceğinizi biliyorduk, yolu açacağız, talimat bekliyoruz' dedi. Polislerin bu açıklaması, gerçekten de güvenlik önlemi almak için çıktığımız düşüncesini pekiştirdi."

Bu sırada bulundukları yere vatandaşların geldiğini, kısa bir süre sonra yoğun bir kalabalığın oluştuğunu ifade eden Kozan, bir vatandaşın sorusu üzerine "Görev yerimize gidiyoruz, güvenlik önlemi almamız gerekiyor." dediğini, vatandaşın ise "Sizin görev yeriniz kışlanız, sizi kandırıyorlar, darbe oluyor." şeklinde karşılık verdiğini bildirdi.

Bu açıklama karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını savunan Kozan, harekat merkezindeki eski Yüzbaşı Alper Doğan'ı arayarak içinde bulundukları durumu bildirdiğini söyledi.

Kozan, "Alper Yüzbaşı'ya neler olduğunu sordum, yaşadıklarımızı anlattım. O da bana 'Gerekirse silah kullanın, bir şekilde görev yerinize gidin, durmayın' dedi. Bu açıklaması, yanlış bir işin içine sürüklendiğimizi gösteriyordu." diye konuştu.

Diğer birlik komutanlarına Yüzbaşı Doğan ile yaptığı görüşmesini aktardığını, bu emri yerine getirmeyeceğini, kışlaya dönmek istediğini söylediğini öne süren Kozan, "Böyle bir emri uygulayamazdım. Vatandaşlara, kışlaya dönmek istediğimizi, bunun için yolu açmalarını söyledim. Bize yardımcı olmaya çalıştılar, araçlarımızı tugaya çevirdik ama trafik yoğunluğu nedeniyle gidemedik." ifadelerini kullandı.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini savunan Kozan, tahliyesini talep etti.

Sözde konseyin üyeleri savunma yapacak

Tensip tutanağına göre bir hafta devam edecek duruşmalarda, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinden eski Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Kurmay Albay Bilal Akyüz ile 58. Topçu Tugayı Komutan Yardımcısı Albay Selçuk Serhat Pesek'in savunma yapması bekleniyor.

Sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "kasten adam öldürmek" suçlarından yargılanıyor.

Ayrıca sanıkların tamamının, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da cezalandırılmaları talep ediliyor.