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Polatlı darbe davasının ikinci haftası tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ikinci haftası tamamlandı.

Polatlı darbe davasının ikinci haftası tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ikinci haftası tamamlandı.

10 Mart 2017 Cuma 16:44
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Polatlı darbe davasının ikinci haftası tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ikinci haftasında 76 sanık savunma yaptı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanık, sanık yakınları, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Davanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan Can Mağden, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, rütbesi gereği verilen emirleri sorgulayamayacağını öne sürdü.

Tutuklanmasına neden olan komutanlarından şikayetçi olduğunu belirten Mağden, "Ölümü göze alarak, şehit olma ihtimaliyle giydiğim şerefli üniformamı 'hain damgası' ile elimden aldılar." dedi.

Duruşmada Tayfun Başaran, Oktay Kırtan ve Volkan Ergüler de savunma yaptı. Bir sonraki duruşma, 20 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPolatlıSincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
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