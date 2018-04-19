Polatlı darbe davasında 47 sanığa müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.