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Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı.

Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:05
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Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. 

Ali Tutar’ın kullandığı 33 SC 503 plakalı kamyonet, Ankara-Eskişehir karayolunun Karaboğaz mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 25 kişi yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralıların İnler Mahallesi'ndeki çadır kentte konaklayan Suriyeli tarım işçileri olduğu ve çalışmak için Sazılar Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PolatlıSuriyeli Tarım IşçileriSuriyelilerPolatlı Devlet Hastanesi
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