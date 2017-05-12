Polatlı'da 13 kişi ByLock'tan tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Eskişehir ve Polatlı'da gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürüldü.
AA