'Pokemon GO' gelir kapısı oldu

Son günlerin popüler mobil oyunlarından Pokemon GO, bazı kullanıcıları için gelir kaynağı oldu. Oyunu telefonlarına indiren kullanıcılar, oyundaki karakteri belli seviyeye, deneyim puanına ulaştırdıktan ve "nadir pokemonları" yakaladıktan sonra oyun hesabını internetteki pazarlama sitelerinde satmaya başladı.

Piyasaya sürüldükten sonra IOS ve Android marketin en çok indirilen uygulamaları arasında yer alan Pokemon GO, artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde, sanal dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Oyun yüklendiğinde akıllı telefonun konum bilgisini ve kamerasını kullanarak pokemonları gerçek hayatla bütünleştirerek, oynayanları, sokaklarda gezerek pokemonların en çok yaşadığı alanlara götürüyor. Oyunda karakter ilerledikçe pokemon yakalama, deneyim puanı kazanma ve seviye atlama imkanı da artıyor.

Bu yönleriyle birçok mobil oyundan ayrılan Pokemon GO, henüz Türkiye'de kullanıcılara sunulmasa da çeşitli yollardan indirip oynayanlara göre "emek" istiyor. Oyunda seviye atlamak ve deneyim puanı kazanmak için uzun mesafeler katetmek zorunda olan bazı kullanıcılar, belli seviyeye geldikten sonra oyun hesabını internetten satışa sunuyor. Hesabın satışı, seviye deneyim puanı, yakalanan pokemon sayısı ve güçlerine göre değişkenlik gösteriyor.

''Pokemon GO hesaplarını toplamak için zamanı olmayanlar almak istiyor''

İnternet üzerinden oynanan oyunlara ilgi duyan 29 yaşındaki Ali Yıldız, yaptığı açıklamada işlettiği kafede boş vakitlerinde online oyunlar oynadığını, klasik oyunların aksine kapalı mekanlar yerine sokaklarda gezerek oynanan Pokemon GO'ya özel bir ilgi duyduğunu ve büyük emek harcadığını söyledi.

Yıldız, evden işe giderken ya da dışarı gezmeye çıktığında mutlaka akıllı telefonunda yüklü olan oyunu çalıştırıp pokemon aradığını ve oyunun 23'üncü seviyesine yükseldiğini belirtti.

Başka online oyun hesaplarını da satarak para kazandığını dile getiren Yıldız, "Pokemon GO hesabımı 3 bin 500 liraya satıyorum. 6 yıldır bu şekilde 15 bin liraya yakın para kazandım. Bu paralarla kimi zaman yakınlarıma hediye aldım, kimi zaman evime harcadım. Bir çeşit hobi bu, para kazanma maksadım yok ama fırsat olunca da değerlendiriyorum, ek gelir gibi oluyor. Satışa konulan Pokemon GO hesaplarını daha çok ofislerde çalışan, dışarı çıkamayan veya pokemon toplamak için zamanı olmayanlar almak istiyor." dedi.

Yıldız, çevresinde sadece bu oyunlardan kazandıkları parayla ev geçindiren tanıdıklarının olduğunu belirterek, "80 yaşıma da gelsem oyun oynamaya devam ederim herhalde. Sigarayı bıraktım ama oyun oynamayı bırakmam. Hem gelir sağlıyor hem de çok seviyorum. Online oyun oynamak benim ikinci bir mesleğim oldu." diye konuştu.

ODTÜ mühendislik öğrencisi oyuna günde ortalama 10 saatini harcıyor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği öğrencisi 23 yaşındaki Çağrı Çetin de oyuna günde ortalama 10 saat vakit harcadığını söyledi.

Oyunda 23'üncü seviyeye geldiğini ancak hesabında çok fazla pokemon olmadığı için 150 liraya sattığını ifade eden Çetin, daha öncesinde bilgisayar üzerinden oynanan başka bir oyundan para kazandığını kaydetti.

Çetin, hesabını sattıktan sonra diğer mobil oyunlara göre çok yorucu olduğu için "Pokemon GO"ya devam etmeyi düşünmediğini aktararak, "Baktım dünyanın diğer yerlerinde hesaplarını satıp para kazananlar var. ‘Türkiye'de neden olmasın’ dedim. Sonra hesabımı internet üzerinden satışa koydum. Çok arayan oldu. Arayan biriyle pazarlığı yapıp anlaştıktan sonra 150 lira karşılığında hesabımı sattım." ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı Eren Şahin de hesabını satmayı düşündüğü ancak, çok emek verdiğini, kıyamadığı için satmaktan vazgeçtiğini söyledi.