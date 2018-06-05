Plastik kirliliğinde çözüm geri dönüşüm

Türkiye'de kişi başına düşen plastik tüketimi son 3 yılda yüzde 11,5 artışla geçen yıl 90,1 kilograma yükselirken, uzmanlar plastik atıkların çevresel ve ekonomik etkilerinin geri dönüşümle önüne geçilebileceğini belirtiyor.

Plastik ürünlerin birçok alanda kullanımı artarken, bu ürünlerin atıkları çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Plastik atıkların değerlendirilmesi ise çevre ve insan sağlığının yanı sıra ekonomi için de önem taşıyor.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) verilerine göre, Türkiye'de 2015'de 80,8 kilogram olan kişi başı plastik tüketimi 3 yılda yüzde 11,5 artarak geçen yıl 90,1 kilograma ulaştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, AA muhabirine, bu yıl "Plastik kirliliğiyle mücadele et" temasıyla kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla plastik tüketimi ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Plastiğin dünyada 1950'lerde yıllık 1,5 milyon ton olan üretiminin, gümüzde 300 milyon tonu bularak neredeyse en çok üretilen emtia özelliğine sahip olduğunu belirten Özbağdatlı, Türkiye'de ise yılda 9,6 milyon ton plastik üretildiğini kaydetti.

"Plastiğin doğaya bırakılmaması gerekiyor"

Özbağdatlı, plastik kirliliğiyle mücadelede plastiklerin sürdürülebilir yönetimi ve döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Mümkünse tek kullanımlık plastiklerin kullanılmaması veya kısıtlanması gerekiyor. Plastik poşet, pipet, pet bardak gibi kullanıp atılan plastik malzemeler yerine tekrar kullanım imkanı olan doğal ürünler teşvik edilmeli. Bunun dışında üretilen bir plastiğin mümkünse yeniden kullanılması, değilse geri dönüştürülmesi ya da geri kazanılması ve böylece doğaya hiçbir şekilde bırakılmaması gerekiyor. Bu sayede mevcutta üretilmiş olan plastiklerin yönetimi sağlanabilir. Plastik ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için mevcutta kullanılan plastik ürünlerin geri dönüştürülmesi gerekiyor."

"16 şehirde geri dönüşüm tesisi bulunmuyor"

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün de plastik sektörünün ekonomiye katkısının geçen yıl 37,8 milyar dolar olduğunu belirterek, plastik geri dönüşümünün çevresel ve ekonomik önem taşıdığını vurguladı.

Gülsün, Türkiye'de bin 439 firmanın plastik atıkların geri dönüşümü üzerine faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Ülkemizde yaklaşık 4 milyon 200 bin vatandaşımızın yaşadığı 16 şehirde geri dönüşüm tesisi bulunmuyor." dedi.

Atıkların büyük kısmının evsel, günlük yaşam içinde oluşan atıklar olduğunu belirten Gülsün, geri dönüşümün önemini algılayan bireysel gelişmeler olduğunu ancak toplumun geneline hakim olan ambalaj atıklarının "çöp" olarak değerlendirilmesi düşüncesinin değişmesi gerektiğinin altını çizdi.