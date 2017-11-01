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'Plaka tanıma sistemi' devreye girdi

Plaka tanıma sistemi İpsala Sınır Kapısı'nda uygulamaya başlandı.

'Plaka tanıma sistemi' devreye girdi

Plaka tanıma sistemi İpsala Sınır Kapısı'nda uygulamaya başlandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:22
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'Plaka tanıma sistemi' devreye girdi

Plaka tanıma sistemi İpsala Sınır Kapısı'nda uygulamaya başlandı.

Sınır kapısının giriş ve çıkış peronlarına kurulan sistemlerle gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve başta ülke güvenliği olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması sağlanacak.

Plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem personel tasarrufu sağlanacak hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunmaları mümkün olacak. Aktif olarak gümrük işlemi yürütülen sınır kapılarına kurulmaya başlanan sistemle Türkiye'ye kara gümrük kapılarından gelen ve giden tüm araçların plakaları otomatik olarak kaydedilecek.

İpsala Sınır Kapısı'nda uygulamaya geçilen "Plaka tanıma sistemi" Türkiye'deki diğer sınır kapılarında da kademeli olarak kısa sürede hayata geçecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, giriş-çıkışları kolaylaştıracak ve analizlerin yapılmasına imkan sağlayacak sistemin kısa sürede tüm sınır kapılarında uygulanacağını ifade ederek, manuel olarak müdahale imkanı kalmayacağından bu yolla yapılması mümkün suistimallerin de engelleneceğini vurguladı. 

Sistem 17 sınır kapısına kuruldu

Plaka tanıma sistemi, İpsala Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Hasan Oktay Duygun'un katılımıyla hizmete alındı.

Duygun, gazetecilere yaptığı açıklamada sistemin 17 sınır kapısına kurulduğunu söyledi.

Sistemin diğer plaka tanıma sistemlerinden ayrılan yanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın var olan birçok veri tabanıyla entegre çalışması olduğunun altını çizen Duygun, şu bilgileri verdi:

"Plaka tanıma sistemi 20 aktif gümrük kapımızda kurulmak üzere planlanan bir proje. Şu an itibarıyla 17 aktif sınır kapımızda faaliyete geçti. Sarp, Kapıköy ve Türkgözü sınır kapılarında inşaat çalışmalarının ardından faaliyete alınacak. Plaka okuma sistemi memurlar vasıtayla gördüğümüz, elle (manuel) yapılan kayıtları otomatik hale getirecek bir sistem. Bu sistemi, diğerlerinden ayıran özellik, bakanlığımızın birçok veri tabanı var ve bu veri tabanlarıyla entegre olarak çalışması bize bir takım kolaylıklar sağlayacak. 

Duygun, sistemin kuyrukların azalmasında önemli bir etken olacağını da söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Plaka Tanıma Sistemiİpsala Sınır Kapısı
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