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PKK/PYD Afrin'de 'yaşlıları' kaçırıyor

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Suriye'deki Halep kentinin kuzeybatısında bulunan Afrin ilçesinin kırsalında gençleri kendi saflarına katılmaya mecbur bırakmak için 10 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

PKK/PYD Afrin'de 'yaşlıları' kaçırıyor

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Suriye'deki Halep kentinin kuzeybatısında bulunan Afrin ilçesinin kırsalında gençleri kendi saflarına katılmaya mecbur bırakmak için 10 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

21 Eylül 2016 Çarşamba 13:01
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PKK/PYD Afrin'de 'yaşlıları' kaçırıyor

 Suriye'de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYD'nin Afrin ilçesinin kırsalında gençleri kendi saflarına katılmaya mecbur bırakmak için yaşları 60 ile 75 arasında değişen babalarını kaçırdı.

Cuveyk ve İstaru köylerinden kaçırılan 10 kişi çocuklarının zorla örgüt saflarına katacağı yönündeki duyumlar üzerine ağaçlık bölgeye kaçtığı ifade edildi. Örgütün gençlere teslim olmaları halinde babalarının serbest bırakılacağı yönünde şantajda bulunmak için söz konusu kişileri kaçırdığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK/PYD'nin gençleri zorla kendi saflarına katmak için Afrin ve Racu arasındaki yolda devriyelerini arttırdığı, sanayi bölgesinde de gençleri alıkoyduğu aktarıldı.

Örgüt, zaman zaman Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde 18 ila 30 yaşlarındaki gençleri kendi saflarına katmak için zorla alıkoyuyor.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2016 13:03
Anahtar Kelimeler:
SuriyePKKAfrinCuveykİstaruRacu
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