ANKARA



Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için 'Barış Harekatı'na katılan ve başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçlerimize teşekkürler" ifadesini kullandı.



Akdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.



PKK terörünün, demokrasiye ve milletin yaşamsal haklarına kastettiğini belirten Akdoğan, "Kamu düzeni ve güvenliği çalışmaları, hak ve özgürlüğü daraltmayı değil, güvence altına almayı amaçlıyor. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için 'Barış Harekatı'na katılan ve başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçlerimize teşekkürler" ifadelerini kullandı.



Akdoğan açıklamasında şunları kaydetti:



"Demokrasi-güvenlik dengesini bozmaya yönelik girişimlere karşı hukukun gereği elbette yapılacaktır. Demokratik güvenlik perspektifi yadsınamaz. 'Hem siyaset konuşsun hem silahlar' diyen istismarcı anlayış çökmüştür. PKK'nın terör ve şiddeti süreci zehirlemiştir. Elinden ve ağzından kan damlayanlara karşı demokrasimizi büyüteceğiz ama halkın üzerinde baskı ve zulüm kurmak isteyenlere müsamaha etmeden."

