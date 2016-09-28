Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

PKK'nın sözde İstanbul sorumlusu tutuklandı

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması Öz Savunma Birliğinin (ÖSB) sözde İstanbul sorumlusu olduğu belirtilen Mazlum Ç'nin tutuklanmasına karar verildi.

PKK'nın sözde İstanbul sorumlusu tutuklandı

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması Öz Savunma Birliğinin (ÖSB) sözde İstanbul sorumlusu olduğu belirtilen Mazlum Ç'nin tutuklanmasına karar verildi.

28 Eylül 2016 Çarşamba 15:44
652 Okunma
PKK'nın sözde İstanbul sorumlusu tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 11 Temmuz 2016'da saat 22.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünü (TEM) telefonla arayan ve kimlik bilgilerini vermek istemeyen bir şahıs ihbarda bulundu.

Şahsın, PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıslar tarafından 10 gün içinde Çorlu'daki 105. Topçu Alayı’na veya alay güzergahındaki, özellikle üst rütbeli askerlerin olduğu araçlara, ilçedeki Trafik Denetleme Büro Amirliği, bölge trafik müdürlüğüne ve Çerkezköy’de bulunan askeri veya polis lojmanlarına yönelik bombalı eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen Mazlum Ç. adlı şahsın Ağrı, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin kırsalında faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bilgi alınmasının ardından şüphelinin, M.H.Ç isimli kişinin Esenyurt'taki ikametinde barındığı, adresin takibe alındığı ve tarife uyan şahsın Küçükçekmece'de otobüsün içindeyken İstanbul TEM görevlileri ile birlikte koordineli olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltı sırasında direnen ve silahlı olduğu belirlenen kişinin üzerinden Ferhat Durak adına düzenlenmiş sahte kimlik ve örgütsel ilişkisine ilişkin bir adresinin yazılı olduğu kağıt bulunduğu da öğrenildi.

Şahıs, çıkarıldığı nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

AA

Son Güncelleme: 28.09.2016 15:46
Anahtar Kelimeler:
PKKÇorluTEMAğrıŞırnakDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ