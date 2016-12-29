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PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu yaşadıklarını anlattı

Hakkari'de evinin önünden kaçırıldıktan sonra terör örgütü PKK'nın Kandil ve Hakurk kamplarında 3 ay zorla tutulan 13 yaşındaki kız çocuğu K.Y, güvenlik güçlerine sığındıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

29 Aralık 2016 Perşembe 12:31
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PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu yaşadıklarını anlattı
 Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra götürüldüğü Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçarak güvenlik güçlerine sığınan 13 yaşındaki kız çocuğu K.Y, yaşadığı acı dolu günleri anlattı.

Terör örgütü PKK kamplarından kaçarak silahsız ve teçhizatsız şekilde güvenlik güçlerine teslim olan K.Y, ifadesinde Kurban Bayramı sonrasında evlerine gelen misafirlere içecek almak için bakkala giderken yolunu kesen bir araçtaki kişilerce kaçırıldığını söyledi.

"Ben kendi isteğimle gitmedim"

Araçtaki kişinin bağırmaması için ağzını kapattığını, silahlı oldukları için de korktuğunu belirten K.Y, şöyle devam etti:

"Araçtaki silahı görünce korktum. Bana 'Korkma' dedi ancak ben çok korktum. Bağırdım çağırdım, inmeme izin vermedi, ağzımı bağladı. Yukarıdaki köye gittik, bir kişi daha geldi, onu da tanımıyordum. Benimle birlikte Hakurk'a kadar geldi. Kamptakilere onları sevmediğimi kaç defa söyledim ama dinlemediler. Ben kendi isteğimle gitmedim. Kendi isteğimle gitseydim orada kalırdım. PKK'yı hiç sevmiyorum, orada hayat diye bir şey yok. Bayat yemek, sahte hareketler. Hiçbir şey hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmeyen bir tarzları vardı."

"Yer altında çok zorlanıyordum"

Terör örgütü kamplarında 3 ay boyunca zorlu günler geçirdiğini dile getiren K.Y, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Bir kez baskın oldu, havan attılar. 'Korkmuyor musun?' dediler, ben de 'Yoldaşlarımdan korkmuyorum' dedim. Bana, 'Bizden mi bahsediyorsun?' dediler. 'Hayır, sizden bahsetmiyorum' dedim. Bana 'Heval Berfin' diyorlardı. 'Senin böyle konuşmaman lazım' dediler. Ben de onlara 'Ne yaparsanız yapın kaçacağım, burada kalmayacağım' dedim.

Onlara 'Anneme ve babama gideceğim' dedim. Kandil'e geldim, oradan kaçtım. Gittiğimde askeri elbise verdiler, giymek istemedim zorladılar. 'Giyeceksin yoksa seni öldüreceğiz' dediler. Giydim, fotoğraf çektiler. Ağlıyordum, çok korkuyordum. Eğitim vardı bana silah almamı söylediler almadım çünkü korkuyordum, yer altında çok zorlanıyordum. 'Yemek yap' dediler yapmadım. Oradaki yemekleri yemiyor ve sevmiyordum. Acı çekiyorlardı, annelerini özlüyorlardı."

"Bu rezil bir hayat, sevmediğim bir hayat"

13 yaşındaki K.Y, teröristlerin kendisine "PKK hayatı güzel değil mi?" diye sorduğunu, kendisinin de rezil ve sevmediği bir hayat yaşandığını söylediğini anlattı.

Yemeklerin hepsinin bayat olduğunu, çoğu zaman yemek dahi bulunmadığını vurgulayan K.Y, "Bazen bir hafta, bir ay olmuyor. Açıkçası banyo bile olmuyor. Su yok, 3-4 ay banyo olmuyor. Ne elektrik var ne de bir şey." dedi.

"Kampta İngilizce konuşan silahlı kişiler vardı"

Irak'ın kuzeyindeki kamplara yönelik hava harekatında teröristlerin gelen uçaklardan çok korktuğuna işaret eden K.Y, "Uçaklar geldiğinde çok korkuyorlar, yerlerinden dahi kıpırdamıyor, susuyorlar. Keşif gidene kadar susuyorlar. Bir gece onlar uyuduğu sırada tek başıma kaçıp buraya geldim. Kaçarken korkmadım. Suriye'de kalmadım sadece. Hakurk ve Kandil'de kaldım. Kampta İngilizce konuşan silahlı kişiler vardı." diye konuştu.

"Şimdi çok mutluyum, aileme kavuştum"

K.Y, kampta yemek yapmadığında ve konuşmadığında "Seni öldüreceğiz" dediklerini aktararak şunları söyledi:

"Onlara 'Madem annemden, babamdan uzağım, alacaksanız alın bu canı' dedim. Ben devletten korkmuyordum. Teslim olduğumda bana bir şey yapmayacaklarını da biliyordum. Beni iyi karşıladılar, Allah onlardan razı olsun. Terör örgütü olsaydı bana ceza verirdi, zindana atarlardı veya öldürürlerdi. Ben şimdi çok mutluyum. Aileme kavuştum, devletime kavuştum."

"Onlar da gelsinler ve korkmasınlar çünkü bizim devletimiz çok iyi"

PKK'lı teröristlere "Teslim olun" çağrısında bulunan K.Y, şunları kaydetti:

"İnşallah onlar da ailelerine kavuşur. Onların da mutlu olmasını istiyorum. Kim bilir belki bir ay veya bir sene içerisinde canlarından olurlar. Onlar da gelsinler ve korkmasınlar çünkü bizim devletimiz çok iyi. Gelip teslim olsunlar. Devletimiz çok iyi, inansınlar, güvensinler. Ben şimdi çok mutluyum, aileme, arkadaşlarıma kavuştum." 

AA
Anahtar Kelimeler: HakkariPKKTerörist

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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