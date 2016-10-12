PKK'nın hain saldırıları kınandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki siyasi parti temsilcileri, PKK'lı teröristlerce AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'e yönelik düzenlenen saldırıları kınadı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AA muhabirine yaptığı açıklamada terör saldırılarına tepki göstererek, bu tür saldırıların bitme aşamasına gelmiş PKK unsurları tarafından ses getirmek için korkakça hazırlanmış eylemler olduğunu söyledi.

Gürgöze, davaya gönül vermiş hiçbir arkadaşının bu tür olaylar karşısında etkilenmeyeceği ve bu saldırıların kendilerini asla yıldırmayacağını dile getirdi.

Ramazan Gürgöze, "Kırsalda ve şehirde ağır yenilgiler alan PKK, ses getirmek için farklı arayışlar içine girdi. Bu eylemlerle bizleri sindireceğini ve yıldıracaklarını zannediyorlar. Aksine, bu davaya gönül vermiş hiçbir arkadaşım bu tür olaylar karşısında etkilenmiyor ve korku duymuyor." diye konuştu.

Mardin

AK Parti Mardin İl Başkan Yardımcısı Abdülhamit Ete de son süreçte yapılan menfur saldırıları şiddetle kınadığını kaydetti.

Hiç kimsenin, başka birinin yaşam hakkını elinden alma hakkına sahip olmadığını belirten Ete, "Özellikle ölümün ne kadar acı olduğunu hep birlikte maalesef yaşıyoruz. Van ve Diyarbakır'daki olaylar hepimizin içini yakıyor. Maalesef bölgemiz kan ve terörden çok çekti." dedi.

Bölgede oynanmak istenen oyunlara gelinmeyeceğini, siyaset için meydanlardan çekilmeyeceklerini herkesin bilmesi gerektiğini aktaran Ete, siyasi görüşünden dolayı hiçbir insanın yaşam hakkının elinden alınmaması gerektiğini anlattı.

HÜDA PAR Mardin İl Başkanı Şehmus Akman da sivil ve masum halka yönelik yaşanmış olan bu ve benzeri saldırıları tasvip etmediklerini, şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini bildirdi.

HÜDA PAR Kızıltepe İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Kavan ise örgütün halkı sindirmek, korkutmak adına bu tür eylemlere başvurduğunu belirtti.

Saldırıların belirli bir plan dahilinde yapıldığını ifade eden Kavan, "Bölge halkı kargaşadan, öldürmeden, kaostan bıkmıştır. Bu doğru bir yol değildir. Tüm Türkiye'nin istediği bir tablo değildir. Biz bütün bu saldırıları lanetliyoruz. Çünkü Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka alacak hiç kimse değildir. Bu saldırıları lanetliyoruz, kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batman

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da son günlerde bölgede artan terör olaylarında özellikle siyasi parti temsilcilerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

PKK'lı teröristlerin AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'i katletmesini kınadığını belirten Yaşar, siyasi parti temsilcilerine yönelik saldırıları doğru bulmadıklarını anlattı.

Hüseyin Yaşar, "Artık kimsenin ölümüne hiç kimsenin tahammülü kalmadı. Yeter artık kardeşim, vurmayla, kırmayla, öldürmeyle bu sorun çözülmez." şeklinde konuştu.

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Mehmet Emin Doğru ise şöyle konuştu:

"Korkumuz, endişemiz şudur ki; Böyle bir girişim ileride telafisi mümkün olmayan sorunların oluşmasına sebep olur. Kim olursa olsun, bu sadece AK Parti değil, diğer siyasi parti ve kuruluşlar için de geçerlidir. O açıdan kınıyoruz. Bu yolun yol olmadığı, bu yöntemin yöntem olmadığını söylüyoruz. O yüzden bir an evvel bu yanlıştan, bu cürümden vazgeçilmelidir. Toplumun arasında kaos yaratma, bu tür sorunları yaratmak topluma sadece zarar verir. Bölgemizde bu tür olayların baş göstermesi bizi kaygılandırmakta, endişelendirmektedir."

Bingöl

HÜDAPAR Bingöl İl Başkanı Hamdullah Tasalı, PKK'nın son günlerde bölgede faaliyet gösteren siyasetçilere ve sivillere yönelik sert tutumu ve saldırılarının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Kendilerine boyun eğmeyen muhalif siyasetçi ve sivilleri katleden terör örgütü PKK'nın bölgede "Kürtlerin en büyük sorunu" haline geldiğini belirten Tasalı, "Tarih boyunca Kürtlerin başına PKK ve ideolojisi gibi bir bela ve musibet henüz gelmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Bingöl İl Başkanı Ahmet Bazancir de siyasetçilere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Siyasetçilerin halkın hizmetinde, ülkenin en ücra köşesinde halka hizmet için çabaladığını aktaran Bazancir, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da terör olaylarının son günlerde arttığını ve çok sayıda ölümlerin yaşandığını müşahede ettiklerini belirtti.

CHP olarak her zaman olduğu gibi bunları kınadıklarını ve bu tür saldırılara karşı olduklarını dile getiren Ahmet Bazancir, "Son haftalarda siyasilere yönelik saldırıları da kınıyoruz. Biz siyasilerin elinde top, tüfek yok. İlimiz ve ilçelerimizde siyasetçiler görev yapıyor. Siyasilere yönelik saldırılara karşıyız. Bunu da defaaten kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Bingöl İl Başkanı Nizamettin Alas da ülkede müsbet düşünen bütün kesimlerin yaşanan süreçten rahatsızlık duyduğunu aktardı.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarına boğun eğmeyeceklerini söyledi.