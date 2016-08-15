PKK'lı teröristlerin kaçırdığı Fikret Adıyaman'a ulaşıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve korucu Naci Adıyaman'ın ağabeyi Fikret Adıyaman'a ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkisinde PKK'lı teröristlerce yol kesilerek kaçırılan Fikret Adıyaman'dan akşam saatlerinde haber alındı. Teröristlerce serbest bırakıldığı belirtilen Adıyaman'ın güvenlik güçlerine ifade verdikten sonra evine döndüğü öğrenildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkisinde dün yol kesen PKK'lı teröristler, Ayvalık köyüne giden ve plakası öğrenilemeyen bir araçta bulunan Fikret ve Naci Adıyaman'ı araçtan indirerek aracı ateşe vermiş, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adıyaman'ın cesedi, olayın gerçekleştirildiği yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.