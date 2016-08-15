Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

PKK'lı teröristlerin kaçırdığı Fikret Adıyaman'a ulaşıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve korucu Naci Adıyaman'ın ağabeyi Fikret Adıyaman evine döndü.

PKK'lı teröristlerin kaçırdığı Fikret Adıyaman'a ulaşıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve korucu Naci Adıyaman'ın ağabeyi Fikret Adıyaman evine döndü.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 10:22
449 Okunma
PKK'lı teröristlerin kaçırdığı Fikret Adıyaman'a ulaşıldı

 Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve korucu Naci Adıyaman'ın ağabeyi Fikret Adıyaman'a ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkisinde PKK'lı teröristlerce yol kesilerek kaçırılan Fikret Adıyaman'dan akşam saatlerinde haber alındı. Teröristlerce serbest bırakıldığı belirtilen Adıyaman'ın güvenlik güçlerine ifade verdikten sonra evine döndüğü öğrenildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkisinde dün yol kesen PKK'lı teröristler, Ayvalık köyüne giden ve plakası öğrenilemeyen bir araçta bulunan Fikret ve Naci Adıyaman'ı araçtan indirerek aracı ateşe vermiş, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adıyaman'ın cesedi, olayın gerçekleştirildiği yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 10:24
Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTerörTeröristTürkiyeörgütOperasyonAK PartiNaci AdıyamanFikret AdıyamanBeytüşşebapAyvalık Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ