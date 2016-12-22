MARDİN

Mardin'de güvenlik güçlerinin vatandaş desteğiyle yürüttüğü operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, "köylülere güvenmeyin" uyarısı telsiz konuşmalarında yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir yılda Nusaybin, Dargeçit ve Derik ilçelerinde güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarda, 600'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi.

Vatandaşların desteği ve ihbarı ile PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonlar sonucu yerleşim yerleri teröristlerden temizlendi, tuzaklanan hain patlayıcılar bir bir imha edildi.

"Köylülere güvenmeyin"

Yaşamı hiçe sayan, huzuru hedef alan saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK, halk desteği bulamadığı için şehirlerde tutunamadı.

Dağ kadrosunun etkisiz hale getirildiği müşterek operasyonlarda köşeye sıkışan teröristler ya gruplar halinde teslim oldu ya da farklı tarihlerde gruplar halinde ilçelerden kaçmaya teşebbüs etti.

Başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan PKK'lı teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıdı.

Hareket kabiliyeti azalan teröristlerin telsiz konuşmalarında, "köylülere güvenmeyin" çağrısında bulunduğu belirlendi.

PKK'nın sözde sorumluları etkisiz hale getirilmişti

Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristler arasında, "Botan" kod adlı Fazıl Atan, sözde Dargeçit sorumlusu "Rezzan" kod adlı İrfan Erol, sözde Savur sorumlusu "Mazlum" kod adlı Selahattin Arasan, "Firaz" kod adlı sözde Bagok sorumlusu, "Helvest" kod adlı Hiva Çavşin de bulunuyordu.

Operasyonlarda ayrıca örgütün sözde Nusaybin ikinci sorumlusu "Kava" kod adlı Veysi Akgün, 23 Mayıs'ta etkisiz hale getirilmiş, örgütün sözde Nusaybin sorumlusu "Hebatkar-Karker" kod adlı Zamani Çamak ise 30 Mayıs'ta ölü ele geçirilmişti.

Hakkında 32 suç kaydı bulunan Çamak'ın, 2012'den itibaren sözde Mardin sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü ve Ocak 2016'dan bu yana Nusaybin'de terör örgütünün sözde sorumlusu olduğu kaydedilmişti.

Çamak'ın aranan teröristler listesinde de "turuncu" kategoride yer aldığı bildirilmişti.

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alıyordu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçen hafta emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen, "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Gündüz Operasyonu"nda, aralarında örgütün sözde "Mardin sorumlusu", "Seyit Reşo" kod adlı Hasan Turan'ın da bulunduğu 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığının "ödül yönetmeliği" kapsamında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Hasan Turan için 300 bin lira ödül konmuştu.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen örgütün sözde "Mardin sorumlusu" Hasan Turan'ın yardımcısı olduğu belirlenen "Musa" kod adlı teröristin ise 24 Kasım'da Adana Valiliği otoparkında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı saldırıyı planladığı belirlenmişti.

AA