PKK'lı bombacının

İzmir'de PKK üyelerinin saldırı amaçlı kente geldiği bilgisi üzerine başlatılan operasyonda örgütün Kuzey Irak'tan gönderdiği bombayı ormanlık alana gömerken yakalanan "bombacı" terörist Mehmet Demir, İzmir'de olduğunun anlaşılmaması ve yakalanmamak için telefonunun Manisa, Aliağa gibi yerlerden sinyal almasını sağladığını anlattı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki terörist Mehmet Demir,İzmir'deki saldırı planıyla ilgili de önemli bilgiler verdi. Kuzey Irak'tan gönderilen patlayıcıyı İzmir'de kendisine söylenen kişiden aldığını ve bu kişiyle birlikte keşif yaptıklarını anlatan Demir, uygun zamanı beklemek için patlayıcıyı gömmeye karar verdiklerini ifade etti.

Saldırıyı gerçekleştirmek için başta AK Parti binaları olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde keşif yaptıklarını itiraf eden Demir, yerinin tespit edilememesi için telefonunu sürekli kapalı tuttuğunu dile getirdi.

Kent merkezine uzak ve farklı yerlerde açtığı telefonunu buralardaki baz istasyonlarından sinyal aldıktan sonra yeniden kapattığını ifade eden Demir, örgüt üyeleriyle mesajla haberleştiğini kaydetti.

Mehmet Demir ifadesinde "İzmir'de uygun zamanı beklemek için teslim aldığım bombayı gömmeye karar verdim. Bu sırada sürekli kapalı tuttuğum cep telefonumu Aliağa ve Manisa'da açtım, buralardan mesaj gönderdim. Bu şekilde yerim belli olmasın diye telefonumun farklı baz istasyonlarından sinyal almasını sağladım." ifadelerini kullandı.

Büyükşehirlere "sabıkasız" örgüt üyesi

Sabıkasının bulunmadığı belirtilen Mehmet Demir'in ifadesi, büyükşehirlere eylem amaçlı gönderilen örgüt üyelerinin güvenlik güçlerinde kaydı olmayan, fotoğraflarından tanınmayacak kişilerden seçildiğini de ortaya koydu.

Bomba kiralık otomobille getirilmiş

Saldırı hazırlığında yakalanan teröristlerden Ahmet Dündar ise verdiği ifadede, Şırnak'ta ikamet ederken terör örgütü üyelerinin kazdığı çukurların kapatılması için başlatılan operasyonlar sonrası İzmir'e gelerek yerleştiğini anlattı. Kuzey Irak'tan gönderilen patlayıcı malzemeyi kiralık bir otomobille gelen kişilerin kendisine ulaştırdığı bilgisini veren Dündar, sonradan kente gelen Mehmet Demir'in patlayıcıyı kendisinden teslim aldığını itiraf etti.