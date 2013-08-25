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PKK'dan eski yöneticilerine saldırı girişimi

PKK, aralarında Nizamettin Taş ve Osman Öcalan'ın da bulunduğu eski üst düzey yöneticilerine saldırı girişiminde bulundu. Çatışmada 1 PKK'lı yaralandı.

PKK'dan eski yöneticilerine saldırı girişimi

PKK, aralarında Nizamettin Taş ve Osman Öcalan'ın da bulunduğu eski üst düzey yöneticilerine saldırı girişiminde bulundu. Çatışmada 1 PKK'lı yaralandı.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:34
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PKK'dan eski yöneticilerine saldırı girişimi
ERBİL

Erbil'e bağlı Köysancak ilçesinde PKK militanı 3 kişi, örgütün eski yöneticileri Nizamettin Taş ve Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın evlerinin karşısına gizli kamera yerleştirdikleri fark edildi. Militanlar, 24 saat sonra kameraları almaya geldiklerinde suç üstü yakalandı. Kandil'den gelen PKK'lılarla örgütün eski üyeleri arasında çıkan çatışmada bir PKK'lı yaralandı, diğer iki PKK'lıdan biri yakalandı, üçüncü kişi ise kaçmayı başardı. 

Köysancak Emniyeti, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Nizamettin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı doğrularken, büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi. Saldırı için "Başarsalardı toplu katliam gibi bir şey düşünmüşler" diyen Taş, olayı şöyle anlattı:

"Dağdan gelen 3 kişi, evlerimizin önüne kamera yerleştiriyor. Biz tesadüfen o kamerayı bulduk. Kamerayı 24 saate göre ayarladıkları için akşam tekrar Erbil plakalı bir otomobil ile geldiler. Onlar, kamerayı almak isterken bizimkiler, yakalamak istedi. Bu sırada arbede yaşandı. Maalesef PKK'lılarla eski PKK'lılar arasında çatışma çıktı."

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:35
Anahtar Kelimeler:
PKKErbil
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