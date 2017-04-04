"PKK'ya kucak açan Avrupa mağlubiyete mahkum"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında, 1 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri ülkenin eşit vatandaşları olarak kucaklayan mesajının 16 Nisan halk oylamasının ötesinde bir önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyarbakır'a 2005'te yaptığı ziyaretten itibaren ülkenin modern tarihinde başka hiçbir siyasi lider tarafından atılmamış adımlar attığını vurgulayan Kalın, Erdoğan'ın Kürt vatandaşları Türk milletinin eşit ve önemli bir parçası olarak gördüğünü ve PKK terör örgütü ile Kürtler arasında kesin bir ayrım yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kürtçenin medyada, seçim kampanyalarında ve hayatın diğer alanlarında kullanılabilmesini sağlayan reformlara imza attığını, sandığı ve Meclisi PKK terörüne alternatif olarak sunduğunu aktaran Kalın, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de Kürt nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde milyonlarca dolarlık yatırım yapılarak insanların hayat standartlarının iyileştirildiğini kaydetti.

Kalın, Kürtleri eşit vatandaşlar olarak kucaklamanın, Erdoğan'ın siyasi mirasının önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

"Çoğunluk güvenlik önlemlerini destekliyor"

Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu diğer şehirlerde vatandaşların çoğunun, PKK ve şehir yapılanmasına karşı alınan güvenlik önlemlerini desteklediğini, çünkü bu adımlar atıldığında bir normalleşme hissi ve geleceğe dair umutlar ortaya çıkabildiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Bugün PKK'ya kucak açan ve teröristleri Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen Avrupa devletleri yalnızca kendi değerlerini ayaklar altına almıyor, aynı zamanda mağlubiyete mahkum bir strateji ortaya koyuyorlar."

Anketlere göre Kürt seçmenler arasında Anayasa değişikliğine destek vereceklerin oranının, beklentilerin üzerinde çıkacağını ifade eden Kalın, zayıf koalisyon hükümetleri dönemini bitirecek, ekonomiye can verecek ve güçlü denge ve denetleme mekanizmaları ortaya çıkaracak yeni sistemin faydalarını gördükleri için değişiklikleri desteklemelerinin normal olduğunu kaydetti.