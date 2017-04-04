Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88393
ALTIN
147.652
DOLAR
3.6467
STERLIN
4.5431
EURO
3.8867
Son anda kurtuldular
Son anda kurtuldular
Trump, ilk kesintiyi yaptı
Trump, ilk kesintiyi yaptı
38 milyon turist bekleniyor
38 milyon turist bekleniyor
Sokak kedilerine sıcak yuva
Sokak kedilerine sıcak yuva
Nocioni emekliye ayrılıyor
Nocioni emekliye ayrılıyor

"PKK'ya kucak açan Avrupa mağlubiyete mahkum"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "PKK'ya kucak açan Avrupa devletleri yalnızca kendi değerlerini ayaklar altına almıyor, aynı zamanda mağlubiyete mahkum bir strateji ortaya koyuyorlar." dedi.

"PKK'ya kucak açan Avrupa mağlubiyete mahkum"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "PKK'ya kucak açan Avrupa devletleri yalnızca kendi değerlerini ayaklar altına almıyor, aynı zamanda mağlubiyete mahkum bir strateji ortaya koyuyorlar." dedi.

04 Nisan 2017 Salı 13:08
7 Okunma
"PKK'ya kucak açan Avrupa mağlubiyete mahkum"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında, 1 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri ülkenin eşit vatandaşları olarak kucaklayan mesajının 16 Nisan halk oylamasının ötesinde bir önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyarbakır'a 2005'te yaptığı ziyaretten itibaren ülkenin modern tarihinde başka hiçbir siyasi lider tarafından atılmamış adımlar attığını vurgulayan Kalın, Erdoğan'ın Kürt vatandaşları Türk milletinin eşit ve önemli bir parçası olarak gördüğünü ve PKK terör örgütü ile Kürtler arasında kesin bir ayrım yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kürtçenin medyada, seçim kampanyalarında ve hayatın diğer alanlarında kullanılabilmesini sağlayan reformlara imza attığını, sandığı ve Meclisi PKK terörüne alternatif olarak sunduğunu aktaran Kalın, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de Kürt nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde milyonlarca dolarlık yatırım yapılarak insanların hayat standartlarının iyileştirildiğini kaydetti.

Kalın, Kürtleri eşit vatandaşlar olarak kucaklamanın, Erdoğan'ın siyasi mirasının önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

"Çoğunluk güvenlik önlemlerini destekliyor"

Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu diğer şehirlerde vatandaşların çoğunun, PKK ve şehir yapılanmasına karşı alınan güvenlik önlemlerini desteklediğini, çünkü bu adımlar atıldığında bir normalleşme hissi ve geleceğe dair umutlar ortaya çıkabildiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Bugün PKK'ya kucak açan ve teröristleri Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen Avrupa devletleri yalnızca kendi değerlerini ayaklar altına almıyor, aynı zamanda mağlubiyete mahkum bir strateji ortaya koyuyorlar."

Anketlere göre Kürt seçmenler arasında Anayasa değişikliğine destek vereceklerin oranının, beklentilerin üzerinde çıkacağını ifade eden Kalın, zayıf koalisyon hükümetleri dönemini bitirecek, ekonomiye can verecek ve güçlü denge ve denetleme mekanizmaları ortaya çıkaracak yeni sistemin faydalarını gördükleri için değişiklikleri desteklemelerinin normal olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınDaily Sabah GazetesiPKKPKKya Kucak Açan Avrupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar"
"Ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar"
Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı
Sevenler Espina İle Kavuşuyor
Sevenler Espina İle Kavuşuyor
"Merhum Türkeş'i daima saygıyla hatırlayacağız"
"Merhum Türkeş'i daima saygıyla hatırlayacağız"
Erciyes Üniversitesinde 'ByLock' operasyonu
Erciyes Üniversitesinde 'ByLock' operasyonu
Cumhuriyet gazetesinden 19 isme terör iddianamesi hazır
Cumhuriyet gazetesinden 19 isme terör iddianamesi hazır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ