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PKK'ya 557 günde ağır darbe

Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de hedef alan terör örgütü PKK'ya yönelik 24 Temmuz 2015'ten itibaren düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya 557 günde ağır darbe

Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de hedef alan terör örgütü PKK'ya yönelik 24 Temmuz 2015'ten itibaren düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirildi.

31 Ocak 2017 Salı 13:59
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PKK'ya 557 günde ağır darbe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde attığı adımla terörün 30 yıldır akıttığı kan 2013'te "çözüm süreci"yle durduruldu. Ancak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015'te iki polisin uykuda şehit edilmesiyle bozulan çözüm sürecinin ardından terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar başlatıldı.

Jandarma, polis, asker ve MİT personeli el ele vererek "tek yumruk" şeklinde terör örgütünü bitirmek için harekete geçti. Güvenlik güçleri, PKK'nın yığınak yaptığı başta Diyarbakır ve Şırnak olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde süpürme operasyonları yürüttü.

Havadan F-16 savaş uçakları ve silahlı insansız hava aracı (İHA), karadan ise güvenlik birimleri, PKK'ya nefes aldırmadı. Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen hain saldırılarında sivilleri de hedef alan PKK'lı teröristlere, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bu operasyonlarla ağır darbe vuruldu.

Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemek için ev, cami, okul, cadde ve sokaklara patlayıcı tuzaklayan ya da pusu kuran PKK'lı teröristlerin şehir merkezlerinde düzenlediği bombalı eylemlerde çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Derlenen bilgiye göre, 24 Temmuz 2015 ile 30 Ocak 2017 tarihlerini kapsayan 557 günde, terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda polis, asker ve koruculardan oluşan 823 güvenlik görevlisi şehit oldu, 343 sivil yaşamını yitirdi. Bu eylemlerde 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ile 2 binden fazla vatandaş yaralandı.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 6 binin üzerinde silah, yaklaşık 145 ton patlayıcı malzemesi ve 15 bini aşkın bomba ele geçirildi.

Yaklaşık 10 bin terörist öldürüldü 

Terör örgütünün hain saldırıları karşısında gerek yurt içi gerekse yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri, 24 Temmuz 2015 tarihinden sonraki 557 günde başarılı operasyonlara imza attı.

Genelkurmay Başkanlığı ile polis ve jandarma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yurt içi ve dışında devam eden hava ve kara operasyonlarında yaklaşık 10 bin 560 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarda dahi hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bitlis, Van, Tunceli ve Siirt başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğudaki kırsal alanlarda kar, tipi, yağmur ve çamur dinlemeden dağ, taş dolaşarak teröristlerin peşine düşüyor.

Kış koşulları nedeniyle zor şartlarda kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı kırsal alanlarda orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, zaman zaman soğuk havaya rağmen nehir ve derelere de girerek mağaralarda terörist arıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKŞanlıurfaMİTTSK
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