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PKK terörü Nusaybinli aileyi ikinci kez vurdu

Terör örgütü PKK Mardin'in Nusaybin ilçesinde evinden ettiği aileyi yerleştikleri Kızıltepe'de ikinci kez vurdu

PKK terörü Nusaybinli aileyi ikinci kez vurdu

Terör örgütü PKK Mardin'in Nusaybin ilçesinde evinden ettiği aileyi yerleştikleri Kızıltepe'de ikinci kez vurdu

12 Ağustos 2016 Cuma 14:30
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PKK terörü Nusaybinli aileyi ikinci kez vurdu

 Nusaybin'de terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak bir süre önce Kızıltepe ilçesine yerleşen Daham Özdemir ve 3 çocuğu, Aşiti Mahallesi'nde önceki gün teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 1 polisin şehit düştüğü, 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda yaralandı.

PKK'lı teröristlerin ikinci kez vurduğu ailenin tedavisi Mardin Devlet Hastanesinde sürüyor.

Teröre tepki gösteren baba Özdemir, bu saldırıların son bulmasını istiyor.

"Bu çocukların suçu ne?"

Özdemir, yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği gün Kızıltepe Devlet Hastanesinin bulunduğu caddede çocuklarıyla yürümekte olduklarını söyledi.

Bu sırada patlamanın meydana geldiğini, en küçüğü 5,5 yaşında olan 3 çocuğu ile yaralandıklarını ifade eden Özdemir, "Biz çocuklarımıza ağladık, başka kimse ağlamasın. Nusaybin'deki terör saldırıları nedeniyle yanımıza bir çanta dahi alamadan buraya gelmiştik. Burada da terör örgütünün bombalı saldırısına maruz kaldık. Bu çocukların suçu ne ki saldırıyorlar?" dedi.

Saldırıların herkesi mağdur ettiğine işaret eden Özdemir, terör nedeniyle hem evlerinden olduklarını hem de yaralandıklarını belirtti.

"Terör saldırılarından dolayı evimizi, eşyalarımızı zalimlere bırakmak zorunda kaldık. Çocuklarımın geleceği için Kızıltepe'ye geldim. Ben Kürt'üm, sülalem de Kürt." ifadelerini kullanan Özdemir, bu saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Özdemir, terör saldırılarından dolayı mağdur olduklarını anlatarak, devletten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 14:32
Anahtar Kelimeler:
NusaybinPKKMardinPolisKızıltepe
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