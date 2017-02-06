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'PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor'

Ağrı Valisi Işın, "Nasıl ki FETÖ terör örgütü Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK terör örgütü de aynı şekilde Kürtleri temsil etmiyor" dedi.

'PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor'

Ağrı Valisi Işın, "Nasıl ki FETÖ terör örgütü Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK terör örgütü de aynı şekilde Kürtleri temsil etmiyor" dedi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:45
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'PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor'

Ağrı Valisi Musa Işın, "Nasıl ki FETÖ terör örgütü Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK terör örgütü de aynı şekilde Kürtleri temsil etmiyor." dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde düzenlenen 2016 değerlendirme toplantısında konuşan Işın, geçen sene kentte toplam 2 milyar 800 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın 32 yıldır bölücülük faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Işın, Kürtlerin bu süre zarfında, yürütülen propagandalara rağmen sorunun parçası haline gelmediğini vurguladı.

Terör örgütünün son zamanlarda Ağrı'da da huzuru bozmaya çalıştığını anlatan Işın, şöyle konuştu:

"Ama hep beraber bu melanet yuvasını burada katletmeye gayret gösterdik ve muvaffak olduk. Gelin hep beraber bu terör örgütün ve uzantısının ilimizde cirit atmasına fırsat vermeyelim. Bunlar bütün mukaddes değerlerimize düşman. Bunlar Kürt değildir, bunu bilelim. PKK, DEAŞ, FETÖ, El Nusra, El Kaide, her ne zıkkım varsa hepsi bu bölgede Müslümanları öldürmek için tezgahlanmış, Batı ülkeleri tarafından taşeron olarak kullanılan terör örgütleridir. Biz 15 Temmuz'da ülkemizi, vatanımızı ipten aldık. Bu halk, bu millet, bu terör örgütünü o gece tarih sahnesinden sildi. Aynı şekilde PKK'yı da silmek zorundayız. Nasıl ki DEAŞ, IŞİD terör örgütü Müslümanları temsil etmiyorsa, nasıl FETÖ terör örgütü Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK terör örgütü de aynı şekilde Kürtleri temsil etmiyor."

Terör örgütü PKK'nın dış güçler tarafından beslendiğine işaret eden Işın, "PKK'nın silah fabrikası mı var? Hayır. Merkez Bankası mı var? Hayır. Peki 32 yıldır bu silahlar, bu paralar nereden geliyor? Yakaladıklarımızın üzerinde 10-15 bin dolar çıkıyor. İstanbul'da gece kulübünde katliam yapan teröristin üzerinden 194 bin dolar çıktı." dedi.

Bölgedeki her devletin birden fazla terör örgütüyle mücadele ettiğini dile getiren Işın, "Bu terör örgütlerinin tümü Müslümanları katletmek için vardır. Biz Hrıstiyan aleminde insanlar öldürülsün demiyoruz. Ama ne hikmetse PKK, DEAŞ, IŞİD, El Kaide, El Şebab, Boko Haram, Müslümanları öldürüyor." diye konuştu.

Vali Işın, "Bu milletin ferasetiyle Kürt kardeşlerimiz de vatandaşlarımız da Allah'a çok şükür, PKK'nın ne mal olduğunu anladı, desteğini çekti. Biz mahremimize el uzatan her kimse bu eli kıracağız. Canımız pahasına Kürtlerin güzel haysiyetlerinin yok olmasına fırsat vermeyeceğiz. PKK esas itibarıyla Kürtleri dinsizleştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların, gençlerin, kadınların terör örgütünden uzak tutulmasını isteyen Işın, "Huzurumuz yerinde olduktan sonra hiç kimse belimizi bükemeyecektir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPKK
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