Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111030
ALTIN
177.042
DOLAR
4.0999
STERLİN
5.8668
EURO
5.0713
AB'den siber tehdit uyarısı
AB'den siber tehdit uyarısı
Elektronik ihracat büyüyor
Son Dakika
Elektronik ihracat büyüyor
8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
8 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da golsüz beraberlik
Son Dakika
Antalya'da golsüz beraberlik
Kayserispor evinde kazandı
Kayserispor evinde kazandı

PKK'nın 'sözde üniversite il sözcüsü'ne hapis cezası

Kırşehir'de, PKK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PKK'nın 'sözde üniversite il sözcüsü'ne hapis cezası

Kırşehir'de, PKK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:13
18 Okunma
PKK'nın 'sözde üniversite il sözcüsü'ne hapis cezası

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terör örgütü PKK üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu Mesut Korkmazer ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinde ve elde edilen dijital verilerde, PKK'nın üniversite yapılanması için İstanbul'dan geldiği öne sürülen M.A.B'yi evinde misafir ettiğini ve HDP Kırşehir İl Başkanlığı ile farklı yerlerde düzenlediği toplantılara katıldığının belirlendiğini hatırlatarak, Korkmazer'den son savunmasını aldı.

Korkmazer, M.A.B'yi evinde misafir etmediğini, parti binasında düzenlediği hiçbir toplantıya katılmadığını ve PKK üyesi olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, PKK'nın Kırşehir'deki üniversite yapılanmasının "sözde il sözcüsü" olduğu iddia edilen sanık Korkmazer'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırşehir, Edirne ve Niğde'de üniversite öğrencilerinin PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı öne sürülen "Umut" kod adlı örgüt üyesi M.A.B. Şanlıurfa'da, M.A.B'nin örgüte kazandırdığı iddia edilen Ö.S. de Adana'da yakalanarak Kırşehir'de tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında HDP Kırşehir İl Başkanlığı binasındaki örgüt toplantılarına katıldıkları ileri sürülen 16 üniversite öğrencisi ve mezunu yakalanmıştı.

Haklarında dava açılan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 tutuklu sanık, yargılama sonunda çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Bu sanıklardan bazılarının verdiği ifadeler sonucu Mesut Korkmazer hakkında da dava açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ağır Ceza MahkemesiPKKMesut Korkmazer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün sözde "Giresun sıkıyönetim komutanı"na ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün sözde "Giresun sıkıyönetim komutanı"na ağırlaştırılmış müebbet
'Türkiye'nin şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum'
'Türkiye'nin şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum'
Başbakan Yıldırım: Nefret söylemi ortak yaşamı tehdit etmekte
Başbakan Yıldırım: Nefret söylemi ortak yaşamı tehdit etmekte
ANKA'lar Malezya yolunda
ANKA'lar Malezya yolunda
İNEGÖL ARTVİN GÜNLERİNDE TANITILIYOR
İNEGÖL ARTVİN GÜNLERİNDE TANITILIYOR
'Darbeci askerler vatandaşa doğru ateş etti'
'Darbeci askerler vatandaşa doğru ateş etti'
E-tebligatlı 'icra tehditleri' kabus oldu
E-tebligatlı 'icra tehditleri' kabus oldu
ABD’nin gerçek hedefi
ABD’nin gerçek hedefi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ