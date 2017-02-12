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PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine girildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine girildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

12 Şubat 2017 Pazar 15:31
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PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine girildi

ADIYAMAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, son dönemlerde PKK ve KCK'nın şehir yapılanmalarına karşı ciddi operasyonlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Son 5 ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır. Bu örgütlere lojistik ve finans kaynağı desteği verdiği tespit edilmiş 79 belediyeye görevlendirme yapılmış, son 5 ayda 49 üst düzey terörist yakalanmış, 689 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine son 5 ayda 126 eylem engellenmiştir" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKüsBölgeSoyluönce Vatan
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