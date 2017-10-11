PKK'nın sözde sorumlularına ağır darbe

ERZURUM

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de katleden terör örgütü PKK'ya yönelik son 13 ayda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 100'ü örgütün sözde sorumlusu 3 bin 964 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yurt dışında yoğun şekilde operasyonlar yürüttü.

Bu operasyonların yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polis, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

PKK genç ve tecrübesizleri gözden çıkardı

Başarılı operasyonlar sonucu gerek mühimmat gerekse üye bakımından büyük kayıp veren PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.

Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti. Bu durumu anlayan ve sözde yöneticilerine karşı çıkan birçok terörist bu süreçte infaz edildi.

Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdiklerini ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

100'ün üzerinde sözde sorumlu öldürüldü

Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesi örgüt içinde paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını öne sürmek zorunda kaldı.

Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri tarafından son 13 ayda örgütün yaklaşık 100 sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi.

3 bin 964 terörist öldürüldü

Son 13 ayda gece gündüz, şehir merkezi, kırsal demeden hem yurt içinde hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 1 Eylül 2016 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasındaki 13 aylık süreçte 3 bin 964 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu süreçte, terör soruşturması kapsamında 9 bin 52 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 3 bin 362'si tutuklandı.

Son yılların en büyük "kış operasyonu" yürütüldü

Mehmetçik ve polis özel harekat timleri, bu dönemde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son yılların en kapsamlı kış operasyonunu gerçekleştirdi.

Terör örgütüne yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Siirt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir merkezlerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenlendi.

Kırsal alanlarda kar tipi, yağmur çamur demeden dağ taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kış koşulları nedeniyle zor şartlarda bile teröristlerin takibini bırakmadı.

Herhangi bir istihbarat ya da ihbar beklemeden teröristleri saklandıkları yerde yakalamak amacıyla yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 Kasım 2016 ile 31 Mart 2017 tarihlerini kapsayan kış döneminde 886 terörist etkisiz hale getirildi.