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PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeği için tören

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın terör saldırısında şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği törenle memleketine uğurlandı.

PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeği için tören

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın terör saldırısında şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği törenle memleketine uğurlandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:43
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PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeği için tören

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Karakaya ve bebeğinin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Anne Karakaya ve bebeğinin tabutu, asker ve polislerce omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konulup, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova ilçesine gönderildi.

Törene Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, ailenin yakınları, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari'deki törenin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Karakaya ve bebeği için saygı duruşunda bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Eşini ve bebeğini hain saldırıda kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, bebeğinin yastığı ile tören alanına geldi.

Ardından anne Karakaya ve bebeğinin tabutu askerler tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konularak, memleketine gönderilmek üzere Kayseri'ye uğurlandı.

Buradaki törene Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaPKKPKKnın şehit Ettiği Anne Ve Bebeği
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