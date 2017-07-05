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PKK'nın şehir yapılanmasına 4 ilde operasyon

Tunceli merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

PKK'nın şehir yapılanmasına 4 ilde operasyon

Tunceli merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:28
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PKK'nın şehir yapılanmasına 4 ilde operasyon

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan sözde sivil savunma birlikleri mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Bu çerçevede Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyonda 13'ü Tunceli'de olmak üzere toplam 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliPKKTerör örgütü PKKPKKnın şehir YapılanmasıOperasyon
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