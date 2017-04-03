Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88901
ALTIN
145.832
DOLAR
3.6429
STERLIN
4.5604
EURO
3.8878
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
Petkim'den RES açıklaması
Petkim'den RES açıklaması
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar

"PKK'nın kökünü kurutacağız"

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de polis aracına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu hain terör örgütü, PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın biz bunların kökünü kurutacağız." dedi.

"PKK'nın kökünü kurutacağız"

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de polis aracına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu hain terör örgütü, PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın biz bunların kökünü kurutacağız." dedi.

03 Nisan 2017 Pazartesi 10:46
13 Okunma
"PKK'nın kökünü kurutacağız"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de polis aracına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu hain terör örgütü, PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın biz bunların kökünü kurutacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Lütfi ElvanMersinPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Kolombiya'ya 'destek' mesajı
Erdoğan'dan Kolombiya'ya 'destek' mesajı
Çevik Kuvveti işgal girişimi sanıkları, hakim karşısına çıkacak
Çevik Kuvveti işgal girişimi sanıkları, hakim karşısına çıkacak
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
Mali Şube'den FETÖ operasyonu: 80 gözaltı kararı
Mali Şube'den FETÖ operasyonu: 80 gözaltı kararı
Bursa'da 'PKK ve MLKP' operasyonu
Bursa'da 'PKK ve MLKP' operasyonu
Malatya'da FETÖ darbe girişimi davasının ikinci duruşması başladı
Malatya'da FETÖ darbe girişimi davasının ikinci duruşması başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ