"PKK'nın kökünü kurutacağız"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de polis aracına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu hain terör örgütü, PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın biz bunların kökünü kurutacağız." dedi.
AA
Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de polis aracına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu hain terör örgütü, PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın biz bunların kökünü kurutacağız." dedi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de polis aracına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu hain terör örgütü, PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın biz bunların kökünü kurutacağız." dedi.
AA