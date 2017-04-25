Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94246
ALTIN
146.522
DOLAR
3.5940
STERLIN
4.6081
EURO
3.9277
"Deniz Hayatı Müzesi"
"Deniz Hayatı Müzesi"
AKPM'den Türkiye kararı
AKPM'den Türkiye kararı
Çocukların 'hayal kardeşliği'
Çocukların 'hayal kardeşliği'
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı

PKK'nın kandırdığı 8 genç teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli bahanelerle kandırılan 16-30 yaş aralığındaki 8 genç Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'nın kandırdığı 8 genç teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli bahanelerle kandırılan 16-30 yaş aralığındaki 8 genç Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

25 Nisan 2017 Salı 10:29
39 Okunma
PKK'nın kandırdığı 8 genç teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli bahanelerle kandırılan 16-30 yaş aralığındaki 8 genç, pişman olduğunu belirterek Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'dan kaçtıklarını belirten dörder kişilik 2 grup, 18 ve 20 Nisan tarihlerinde Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) görevlileri tarafından Habur Sınır Kapısı'na getirilerek güvenlik güçlerine teslim edildi.

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanan örgüt üyelerinden ikisinin 16, ikisinin 18, diğerlerinin ise 23, 25, 27 ve 30 yaşlarında oldukları belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgüt üyelerinden 16 yaşındaki B.K. ifadesinde örgüte zorla götürüldüğünü belirtirken, hakkında arama kaydı bulunmayan aynı yaştaki R.T. ise örgütte yaşam koşullarının ağır olduğunu ifade ederek duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Bingöl nüfuslarına kayıtlı gençlerden 18 yaşındaki N.K, "her evden bir kişinin katılımının örgüt tarafından zorunlu tutulması" nedeniyle 2015'te örgüte katıldığını söyledi. Aynı yaştaki diğer terör örgütü üyesi N.K. ile 27 yaşındaki R.S. de "ailevi sorunlar" yüzünden bu yolu seçtiklerini ve pişman olduklarını anlattı.

25 yaşındaki H.D. örgüte katılma gerekçesini "propagandalardan etkilendim" ifadesiyle açıklarken, 30 yaşındaki Ö.D. ise "uyuşturucu kullanmaktan 4 yıl ceza aldığını, cezaevinde yatarken ev iznine çıktığını, cezaevine tekrar dönmemek için 2014'te Kobani'ye iş bulma amaçlı gittiğini ve burada örgüt tarafından kandırıldığını" söyledi.

Teslim olan teröristlerden 23 yaşındaki M.E. de diğerleri gibi örgüt tarafından kandırıldığını belirterek, gençlerin bu oyuna gelmemelerini istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bölücü Terör örgütü PKKPKKPKKnın Kandırdığı 8 GençHabur Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YA VİCDANLARDAKİ ‘’HAYIRLAR’’..?
YA VİCDANLARDAKİ ‘’HAYIRLAR’’..?
"Türkiye'de kadınlar güçleniyor"
"Türkiye'de kadınlar güçleniyor"
Dink cinayetinde FETÖ delilleri iddianamede
Dink cinayetinde FETÖ delilleri iddianamede
Yargıtayın 'FETÖ' kararı yol gösterecek
Yargıtayın 'FETÖ' kararı yol gösterecek
Erdoğan'a suikast girişimi davasına Başbakanlık da müdahillik talebinde bulundu
Erdoğan'a suikast girişimi davasına Başbakanlık da müdahillik talebinde bulundu
Şırnak ve Kars'ta terör saldırıları
Şırnak ve Kars'ta terör saldırıları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ