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PKK'nın çağrılarına uyan eski DBP'li belediye başkanlarına hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'nın hayatı durdurma çağrıları üzerine çöplerin toplanmaması için talimat verdikleri iddiasıyla DBP'li eski 3 belediye başkanı ile 8 belediye çalışanı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PKK'nın çağrılarına uyan eski DBP'li belediye başkanlarına hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'nın hayatı durdurma çağrıları üzerine çöplerin toplanmaması için talimat verdikleri iddiasıyla DBP'li eski 3 belediye başkanı ile 8 belediye çalışanı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

23 Ekim 2018 Salı 14:56
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PKK'nın çağrılarına uyan eski DBP'li belediye başkanlarına hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'nın hayatı durdurma çağrıları üzerine hizmeti aksatan dönemin DBP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ile 8 belediye çalışanı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 2015 yılının aralık ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla il genelinde yapılan eylem çağrılarına büyükşehir ve bazı ilçe belediyelerinin uyduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporuna da yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Eylem çağrılarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerinin uyarak 9-10 Şubat 2016'da 2 gün boyunca çöp toplanmadığı, 1 Aralık 2015 ile 25 Şubat 2016 tarihleri arasında 7 gün toplu taşıma hizmetlerinin yerine getirilmediği hususları irdelendi. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa göre belediye tarafından kurulması gereken kontrol teşkilatının kurulmadığı, şoförler tarafından öne sürülen can güvenliği bulunmadığı iddiasının belediye tarafından araştırılmadığı ve bu yönde herhangi bir tespitte bulunulmadığı anlaşılmıştır."

Merkez Kayapınar ve Yenişehir Belediyesine ilişkin yapılan incelemede ve tutulan raporda ise Kayapınar'da yüzde 70, Yenişehir'de çöplerin toplanmadığının görüldüğü ifade edildi.

İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"2015 yılının aralık ayında başlayan 2016 yılının haziran ayına kadar devam eden Sur olayları sırasında Diyarbakır Büyükşehir, Kayapınar ve Yenişehir belediyelerinde görevli şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün hayatı durdurma çağrıları kapsamında vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmasını engelleyecek tarzda faaliyetler yürüterek, örgüt adına suç işledikleri konusunda yeterli şüpheye ulaşılmıştır."

İddianameyi kabul eden 9. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasının, şüphelilerin başka suçtan yargılamalarının devam ettiği diğer dosyalarla birleştirilmesi talebiyle ilgili mahkemelere gönderilmesine karar verdi.

İstenilen ceza

Dönemin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ve 8 belediye çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKDbpSelim KurbanoğluKayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın
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