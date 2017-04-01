"PKK nerede olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. Biz de PKK ile mücadele ediyoruz. Mücadelemizi hem sınır içinde hem de sınırlarımızın dışında sürdürüyoruz. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda Kandil’de nasıl mücadele ediyorsak ikinci bir Kandil oluşturmak için Sincar bölgesinde de bazı yapılanmalara girdiler. Biz burada da ve diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Mücadelemizin bir parçasıdır, nerede olursa olsun müdahale etmek." dedi.