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PKK mensubu 3 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu.

PKK mensubu 3 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu.

08 Mart 2018 Perşembe 15:42
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PKK mensubu 3 terörist teslim oldu

ANKARA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü YPG/PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü YPG/PKK mensubu teslim oldu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi aramasında bulunan bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin merkez ilçesindeki Kavaklı bölgesinde ise güvenlik güçlerin icra edilen arazi aramasında, bir doçka uçaksavar silahı, 2 fünye, bir roketatar mühimmatı ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKŞırnakTeröristTeslim
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