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PKK'lı teröristlerin katlettiği iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

PKK'lı teröristlerin katlettiği iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

10 Eylül 2017 Pazar 11:36
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PKK'lı teröristlerin katlettiği iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT - Siirt'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen iş adamı Mehmet Salih Arslan'ın cenazesi defnedildi.

Eruh ilçesi Kemerli köyünde süt ve süt ürünleri fabrikası kuran Mehmet Salih Arslan'ın (62) cenazesi, Siirt Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şeyh Musa Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından, Kürtçe ağıtlarla Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eruh ilçesi Kemerli köyünde yaşayan Mehmet Salih Arslan, gece evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Iş AdamıÖnce Vatan Gazetesi
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