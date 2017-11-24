Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105026
ALTIN
163.333
DOLAR
3.9321
STERLİN
5.2319
EURO
4.6577
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki sivilin şehit düştüğü saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki sivilin şehit düştüğü saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

24 Kasım 2017 Cuma 10:48
0 Okunma
PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına dün, Çınar ilçesi Başaklı köyündeki bir evde terörist bulunduğuna ilişkin yapılan ihbar üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, saat 02.15 sıralarında "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Mardin'in Savur kırsal alanında faaliyet yürüten "Roj" kod adlı Mazıdağ ilçesi Derecik nüfusuna kayıtlı Cebrail Karçı'nın (36), etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta Siirt'e kirpi aracı nakliyesiyle görevli özel firma çalışanları Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz'ın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Teröristin üzerinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 9 milimetre Taurus marka tabanca, iki tabanca şarjörü, 3 el bombası, 122 fişek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 3 terörist işbirlikçinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmiş, Mehmet Gürses (56) ve Mustafa Yılmaz (55) şehit düşmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?
Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?
Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı
Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı
HDP'li Başaran hakkında soruşturma
HDP'li Başaran hakkında soruşturma
Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek
Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
SOLOTÜRK 'altın üçgende' prova yaptı
SOLOTÜRK 'altın üçgende' prova yaptı
Ovit Tüneli şimdiden sürücülere umut oldu
Ovit Tüneli şimdiden sürücülere umut oldu
"TSK içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek"
"TSK içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek"
Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak!
Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ