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PKK'lı İran uyruklu sözde sorumlusu Bingöl'de yakalandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu "Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani ile bir terörist yakalandı.

PKK'lı İran uyruklu sözde sorumlusu Bingöl'de yakalandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu "Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani ile bir terörist yakalandı.

29 Mart 2017 Çarşamba 13:39
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PKK'lı İran uyruklu sözde sorumlusu Bingöl'de yakalandı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) ile alınan görüntü üzerine Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyü kırsalında güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.

Havadan ateş altına alınan bölgeye helikopterle asker sevkiyatı yapıldı.

Çatışmada 2 terörist yakalandı

Operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, biri yaralı 2 terörist silahlarıyla yakalandı.

Teröristlerden birinin örgütün sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu "Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani, diğerinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı "Zindan Devran" kod adlı Hüseyin Kan olduğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BingölPKKInsansız Hava AracıİHA
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