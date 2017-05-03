Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93760
ALTIN
141.803
DOLAR
3.5294
STERLIN
4.5630
EURO
3.8499
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi

PKK günden güne eriyor

Bölücü terör örgütü PKK'ya 2016'nın ilk dört ayında 415 terörist katılırken, 2017 yılının ilk 4 ayında bu sayı 41 oldu. Aynı dönemde 229 terörist devletin adaletine sığındı.

PKK günden güne eriyor

Bölücü terör örgütü PKK'ya 2016'nın ilk dört ayında 415 terörist katılırken, 2017 yılının ilk 4 ayında bu sayı 41 oldu. Aynı dönemde 229 terörist devletin adaletine sığındı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:35
10 Okunma
PKK günden güne eriyor

Bölücü terör örgütü PKK'ya 2016'nın ilk dört ayında 415 terörist katılırken, 2017 yılının ilk 4 ayında bu sayı 41 oldu. Aynı dönemde 229 terörist devletin adaletine sığındı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve teslim olan terörist sayıları paylaşıldı.

Buna göre, geçen yılın ilk dört ayında 415 kişi örgüte katılırken, bu sayı 2017'nin aynı döneminde yüzde 90 düşüşle 41'de kaldı.

2016 yılı ocak ayında 152, şubatta 124, martta 80, nisanda 59, 2017 ocakta 11, şubatta 12, martta 10 ve nisanda 8 kişi örgüte katıldı.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında 229 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA

Son Güncelleme: 03.05.2017 16:26
Anahtar Kelimeler:
PKKTerör örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asırlık cesedin kılıcının kaybolduğu iddialarına yalanlama
Asırlık cesedin kılıcının kaybolduğu iddialarına yalanlama
YSK suç duyurusunda bulunacak
YSK suç duyurusunda bulunacak
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması iddianamesi hazır
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması iddianamesi hazır
THY'den yolculara Uzak Doğu yemekleri ikramı
THY'den yolculara Uzak Doğu yemekleri ikramı
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında
'2016'da yaklaşık 52 bin ürün güvensiz çıktı'
'2016'da yaklaşık 52 bin ürün güvensiz çıktı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ