PKK çöp arabası yaktı

BİTLİS

Aracı ateşe veren teröristler, sürücü Cezail Ekinci ve belediye işçisi Feremez İnan'ı serbest bıraktı.

Hizan Belediye Başkanı Arif Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeye ait çöp arabasının yakıldığını, sürücü ve yanında bulunan belediye işçisinin serbest bırakıldığını söyledi.

Taylan, ''Aracımız yakıldıktan sonra şoför ve belediye işçisi olay yerinden uzak bir yere götürüldükten sonra serbest bırakılmış. Belediye aracının yandığını gören köylü ve çobanlar belediyeyi arayıp itfaiyeden yardım istemiş. Biz de gönderdik. İtfaiye aracımız olay yerine giderken serbest bırakılan personelimizle karşılaşmış. Serbest bırakılan personel, itfaiye aracının bölgeye gitmesini engellemiş. Bunun üzerine itfaiye aracımız ve personelimiz ilçe merkezine geri döndü.''

Öte yandan, Hizan-Kolludere karayolunun mayın tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.