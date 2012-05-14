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PKK çöp arabası yaktı

Hizan Belediyesi'ne ait çöp arabası, Hizan-Kolludere karayolunun 3'üncü kilometresinde,terör örgütü PKK üyesi bir grup tarafından durduruldu.

PKK çöp arabası yaktı

Hizan Belediyesi'ne ait çöp arabası, Hizan-Kolludere karayolunun 3'üncü kilometresinde,terör örgütü PKK üyesi bir grup tarafından durduruldu.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 16:44
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PKK çöp arabası yaktı

BİTLİS 

 
Aracı ateşe veren teröristler, sürücü Cezail Ekinci ve belediye işçisi Feremez İnan'ı serbest bıraktı.
Hizan Belediye Başkanı Arif Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeye ait çöp arabasının yakıldığını, sürücü ve yanında bulunan belediye işçisinin serbest bırakıldığını söyledi.
Taylan, ''Aracımız yakıldıktan sonra şoför ve belediye işçisi olay yerinden uzak bir yere götürüldükten sonra serbest bırakılmış. Belediye aracının yandığını gören köylü ve çobanlar belediyeyi arayıp itfaiyeden yardım istemiş. Biz de gönderdik. İtfaiye aracımız olay yerine giderken serbest bırakılan personelimizle karşılaşmış. Serbest bırakılan personel, itfaiye aracının bölgeye gitmesini engellemiş. Bunun üzerine itfaiye aracımız ve personelimiz ilçe merkezine geri döndü.''
Öte yandan, Hizan-Kolludere karayolunun mayın tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 08:45
Anahtar Kelimeler:
PKKçöp ArabasıHizan Belediyesi
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