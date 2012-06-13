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Piyer Loti harekatı mezardan başladı

Piyer Loti Tepesi'nin adının İdris-i Bitlisi olarak değiştirilmesi ısrarını sürdüren AK Parti Bitlis Milletvekili Kiler, işe İdris'i Bitlisi'nin mezarını ziyaret ederek başladı. Kiler, "Harap durumdaki mezarı onaracağız" dedi.

Piyer Loti harekatı mezardan başladı

Piyer Loti Tepesi'nin adının İdris-i Bitlisi olarak değiştirilmesi ısrarını sürdüren AK Parti Bitlis Milletvekili Kiler, işe İdris'i Bitlisi'nin mezarını ziyaret ederek başladı. Kiler, "Harap durumdaki mezarı onaracağız" dedi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 09:34
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Piyer Loti harekatı mezardan başladı
İSTANBUL - 'Romantizmin kalesi' olarak kabul edilen, aşıkların buluşma noktası Piyer Loti Tepesi'nin adının 1934 yılına kadar İdris-i Bitlis'i Tepesi olduğunu iddia eden ve eski isminin geri verilmesi için girişim başlattığını açıklayan AK Partili Kiler günlerdir gündemden düşmüyor.
Tepenin eski adını Bitlisli bir tarihçiden öğrendiğini ve hemen harekete geçtiğini söyleyen Kiler, bölgede incelemelerde bulundu. Kiler bu konuda izleyeceği yol haritasını Akşam Gazetesi'ne anlattı.
MEZARINI YENİLİYOR
Babası Hikmet Kiler'le birlikte İdris-i Bitlisi'nin mahalle arasında kalan mezarını ziyaret edip dua eden Kiler, babasının adını taşıyan 'Hikmet Kiler Vakfı' aracılığı ile mezarın yenileceğini ve çevre düzenlemesi yapılacağını açıkladı.
Kiler 'İsim tartışmaları sırasında mezarın durumunu öğrendik. Gelip incelediğimizde mezarın İdris-i Bitlisi'ye yakışacak şekilde olmadığını gördük. Bunun üzerine işe mezarından başlamaya karar verdik. İnsanların gelip dua edebilecekleri bir alan haline getireceğiz. Bu yaptığımız teklifin en hayırlı yönlerinden biri bu oldu. Mezarın burada olduğunu bilen Bitlisli sayısı çok az. Bitlis'in bir temsilcisi olarak tarihe mal olmuş çok yönlü bir alim olan Bitlisi'ye yakışır bir mezar yapmamız gerekir. Mezarın önce orijinal hali tespit edilecek, aynı şekilde yapılacak' dedi.
MEZARINI BİLMİYORDUK 
Piyer Loti'nin ismine bir alerjisi olmadığını söyleyen Kiler, isim kriterini şöyle dile getirdi: 'İnsanlar sanki Piyer Loti'ye bir tepkimiz olarak algıladı. Biz sadece İdris-i Bitlisi isminin kaldırılmasına tepki verdik. 'İdris-i Bitlisi'nin ismini değiştirilmesi kanıma dokunuyor' dedim, halen öyle diyorum. Burada isim Piyer Loti değil de Eyüp Sultan Tepesi olsaydı bu değişiklik talebinde bulunmazdım. Çünkü Eyüp Sultan hazretleri ile İdris-i Bitlisi'iyi karşılaştırmayız. Eyüp Sultan Allah dostu büyük bir evliya. Karşılaştırdığınız zaman İdris'i Bitlisi mi ? Eyüp Sultan mı tabii ki Eyüp Sultan. Peki İdris-i Bitlisi mi Piyer Loti mi? Tabii ki İdris-i Bitlisi derim.Tepenin isminin Eyüp Sultan İdris-i Bitlis'i Tepesi olmasını isteyeceğiz. Kabul edilirse mutlu oluruz, edilmezse de bunu kan davası yapacak halimiz yok.'
Hikmet Kiler de 'İdris-i Bitlisi'nin mezarının Eyüp'te olduğunu oğlum sayesinde yeni öğrendik. Gelip ziyaret ettik hem de yenilemek için fırsat doğdu. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapacağız' dedi.


Son Güncelleme: 13.06.2012 01:35
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