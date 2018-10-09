Pırlanta yüzüğü yutan İrlandalı turist tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kuyumcudan el çabukluğuyla çalarak yuttuğu pırlanta yüzükle ilgili yeniden gözaltına alınan İrlandalı turist, tutuklandı.

Tepe Mahallesi'nde, müşteri gibi girdiği kuyumcudan el çabukluğuyla çalarak yuttuğu pırlanta yüzük, kolonoskopi işlemiyle çıkarılan İrlandalı Ian Campell'ın (54), mahkemece serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Yeniden gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tatil için Marmaris'e gelen Ian Campell (54), 4 Ekim'de, kuyumcuya girerek, 40 bin dolar değerindeki pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla pırlantayı cebine atarak, iş yerinden ayrılmaya çalışmıştı. Güvenlik kameralarından, pırlantanın Campell tarafından çalındığı belirlenince durum polise bildirilmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak, kaçmaya çalışmıştı. Yuttuğu yüzüğün doğal yollardan çıkmaması üzerine, özel hastanede kolonoskopi işlemi uygulanan Campell, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.