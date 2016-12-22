DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyaları incelemeye alındı.

Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Milletvekili Pir hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasına detaylı bir şekilde yer verilerek, Pir'in eylemleri̇ne yöneli̇k yasama dokunulmazlığının kaldırılması i̇stemi̇yle daha önce tanzim edilen 3 fezlekedeki suçlamalar yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın temel ideolojisi doğrultusunda geliştirdiği KCK yapılanmasına bağlı olarak Diyarbakır'da "Demokratik Toplum Kongresi" adı altında zaman zaman toplantıların yapıldığı aktarılan iddianamede, sözde "öz yönetim" çerçevesinde 14 maddeden oluşan yol haritasının belirlendiği bildirildi.

Sözde "öz yönetim" açıklamalarının tamamen PKK/KCK terör örgütünün izlediği yol haritasına bağlı olarak yapıldığı aktarılan iddianamede, halkın bölgesel bazda kin ve düşmanlığa tahrik edildiği, çukur ve barikatlarla çatışma ortamı yaratılarak sürdürülmeye çalışıldığı kaydedildi.

Pir'in yaptığı konuşmalarda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinin talimatları doğrultusunda hareket eden örgüt mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonları "katliam" olarak nitelendirdiği aktarılan iddianamede, şunlar yer aldı:

"Pir, örgüt mensuplarınca kazılan çukurları 'özgürlük mücadelesi' olarak nitelendirmiştir. Vatandaşları bu konuda örgüt mensuplarına destek olmaya ve direnmeye çağırdığı, terör örgütü mensuplarından 'gerilla' diye bahsettiği, yine terör örgütü mensuplarının devletin güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermiştir. Ölen terör örgütü mensuplarını 'şehit gerilla' olarak bahsetmiştir. Şüphelinin konumu, hitap edilen kitle ile hitap edilen kitle tarafından algılanma biçimi dikkate alındığında, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemez. Bu nedenle şüphelinin yaptığı konuşmaların terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte olduğu için 'terör örgütü propagandası yapma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme

İddianamede, Pir'in yaptığı bazı konuşmalarda ise halkın sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği vurgulandı.

Demokratik özerklik talebinin demokratik hakların geliştirilmesine yönelik politik taleplerden ibaret olmadığının tespit edildiğine dikkat çekilen iddianamede, talebin sahibinin bölgede yaşayan vatandaşlar ya da bölgede siyaset yapan partiler değil, aksine terör örgütünün bizzat kendisi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, "Zira terör örgütünün 'birleşik bağımsız Kürdistan' kurma hedefine yönelik son dönemdeki stratejisinin temel dayanak noktasını bahse konu taleplerin teşkil ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sur ilçesinde terör örgütünün sözde yöneticilerinin talimatları doğrultusunda başlatılan sözde "öz yönetim" ilanlarının başladığı 15 Ağustos'tan, 15 Aralık 2015'e kadar kent merkezinde yaşanan terör saldırılarının yer aldığı iddianamede, bu tarihlerde Diyarbakır'da 530 korsan gösteri, taşlı, el yapımı bombalı saldırı, kundaklama, silahlı ve roketli saldırının gerçekleştiği aktarıldı.

Gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda 11 polis memurunun şehit olduğu, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 86 polis, 1 asker ve 67 vatandaşın yaralandığı belirtilen iddianamede, bu saldırılar sonucunda 20 teröristin ölü ele geçirildiği, 25 teröristin ise yaralı yakalandığı ifade edildi.

"Yürütülen çalışmalar sonucu 43 uzun namlulu silah, 42 tabanca, 51 pompalı tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 20 bin 237 mermi, 161 şarjör, 11 roketatar, 97 roket mühimmatı, 24 tüp düzenekli bomba, 446 kilogram amonyak, 47 askeri tipi el bombası, 458 el yapımı bomba, 307 molotof, 199 havai fişek, bin 458 torpil, 15 kesici alet, 251 maske, 52 örgüte ait bez parçası, bin 565 doküman, 27 telsiz ve dürbün ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verilen iddianamede, 172 teröristin tutuklandığı belirtildi.

İstenilen ceza

İddianamede, Milletvekili Pir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da Diyarbakır'da gözaltına alınan Pir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

AA