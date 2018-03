Pilotlarımızın bırakılması için gereken yapılmalı

ANKARA



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur ile telefonda görüşerek, kaçırılan iki pilotun bir an önce serbest bırakılması için gereken her şeyin yapılmasının önemine dikkati çekti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde, kaçırılan iki Türk pilotun son durumlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Davutoğlu, iki pilotun bir an önce serbest bırakılması için gereken her şeyin yapılmasının önemine dikkati çekti. Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur ise iki Türk pilotun kaçırılması olayını şiddetle kınadığını belirterek, bu eylemi gerçekleştirenlerin bulunması için tüm güvenlik birimlerinin aralıksız çalıştığını dile getirdi.



Lübnan'da 9 Ağustos'ta, İstanbul-Beyrut seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı.





AA