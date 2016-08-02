PETKİM'E FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) darbe girişimi sürecinde yürütülen soruşturma kapsamında Aliağa'da Petkim Petrokimya Holding (PETKİM) yerleşkesi içindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, erken saatlerde PETKİM yerleşkesine geldi.

Ekipler, yerleşke içindeki lojmanlarda bazı adreslerde arama başlattı.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Genel Müdürü Saadettin Korkut, görevinden istifa ettikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şirkette bazı üst düzey yöneticiler istifa etmiş 200'e yakın çalışan da FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden alınmıştı.