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Personele 'sağlıksız' hükümlüye 'sağlıklı'

Genelkurmay, Mamak Askeri Cezaevi raporunu, 12 Eylül darbesine ilişkin davanın görüldüğü mahkemeye gönderdi.

Personele 'sağlıksız' hükümlüye 'sağlıklı'

Genelkurmay, Mamak Askeri Cezaevi raporunu, 12 Eylül darbesine ilişkin davanın görüldüğü mahkemeye gönderdi.

17 Haziran 2012 Pazar 13:39
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Personele 'sağlıksız' hükümlüye 'sağlıklı'

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı'nın, 12 Eylül askeri darbesine ilişin davanın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği belgeler arasında, 5 kişilik askeri heyetin, 9-10 Temmuz 1987'de Mamak Askeri Cezaevi ile ilgili hazırladığı rapor da bulunuyor.
Cezaevinin temiz ve hijyenik olduğu, toplu olarak aynı anda 24 kişinin banyo yapabileceği bir yerin bulunduğu vurgulanan raporda, mahkumların televizyon izleyip, radyo dinlemesine günün belirli saatlerinde izin verildiği anlatılıyor.
Raporun, ''sonuç bölümünde'' ise şu ifadelere yer veriliyor:
''Tutuklu yakınları tarafından üst makamlara yapılan şikayetlerin, tutuklular tarafından komuta makamlarını meşgul etmek, cezaevi sorumlularını müşkül durumda bırakmak, cezaevinin disiplinini bozmak ve ilave haklar elde etmek amacıyla yaptırıldığı kanaatine varılmıştır.
Cezaevinde 5-6 yıl devamlı görev yapan subay ve astsubaylar bulunmaktadır. Emniyet ve sağlık açısından bu şahısların 2-3 yıldan fazla cezaevinde görevlendirilmemeleri uygun görülmektedir.''

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 05:40
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