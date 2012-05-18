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Pentagon'dan Uludere açıklaması

Pentagon Sözcüsü, "Bu sadece bir gazete haberi. Çok güçlü bir ilişkiye zarar verme yeteneğine sahip değil" dedi.

Pentagon'dan Uludere açıklaması

Pentagon Sözcüsü, "Bu sadece bir gazete haberi. Çok güçlü bir ilişkiye zarar verme yeteneğine sahip değil" dedi.

18 Mayıs 2012 Cuma 08:26
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Pentagon'dan Uludere açıklaması

     ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü George Little, olağan basın brifinginde konuya ilişkin soru üzerine, ABD'nin, müttefiği olan Türkiye ile istihbarat paylaşımına ilişkin yorum yapmayacağını söyledi.
Türkiye ile ABD arasında kalıcı ve çok güçlü askeri ilişkiler bulunduğunu dile getiren Little, şöyle devam etti:
     "Geniş yelpazede, bir dizi ulusal güvenlik konusunda Türkiye ile çalışıyoruz. Türkiye, tabii ki önemli bir NATO ortağı. Savunma Bakanı Leon Panetta'nın geçen yılki son Türkiye ziyaretinde belirttiği gibi terör örgütü PKK ile mücadele kritik önem taşıyor. Hem PKK ile mücadele çabalarında hem de diğer zorluklarda Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz."     
     Bir gazetecinin, haberin "sızdırma" olup olmadığı sorusuna Little, "Bu haberin nereden geldiğini bilmiyorum. İstihbarat konusumda yorum yapmayacağım. Sızdırmalar olur mu? Ne yazık ki olur" diye yanıt verdi.
     Little, haberin Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyeceğine dair bir soru üzerine, "Kalıcı, sağlam ve güçlü bir ittifakımız var. Türkiye, NATO'nun önemli bir parçası. Türkiye ile önemli ikili güvenlik ilişkilerimiz bulunmakta ve her iki ülke açısından önem taşıyan bir dizi konuda Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.
     Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in ABD temaslarında konunun gündeme gelip gelmediği sorusuna karşılık Little, Orgeneral Özel ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey'nin görüşmesine dair teknik detaylara girmeyeceğini ama bu konunun gündeme geldiğini hatırlamadığını ifade etti.
     George Little, Orgeneral Özel'in ziyaretiyle haberin yayımlanma tarihinin zamanlamasına yönelik bir soru üzerine ise böyle bir bağlantı görmediğini vurguladı.
      Little, haberin Türkiye'nin ABD'den silah alımlarını nasıl etkileyeceğine dair soruya, "Bu, sadece bir gazete haberi. Benim görüşüme göre bir gazete haberi. Çok uzun yıllar öncesine dayanan çok güçlü bir ilişkiye zarar verme yeteneğine sahip değildir" yanıtını verdi.
     Little, tek bir habere dayanarak, Türk-Amerikan ilişkilerine dair spekülasyonlar yapılmasını doğru bulmadığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 00:28
Anahtar Kelimeler:
Pentagon
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