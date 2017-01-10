Açıklamada, "Tüm misafirlerimize, havalimanına gelmeden önce uçuşlarını web sitemiz 'flypgs.com' üzerinden kontrol etmelerini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.
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