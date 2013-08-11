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Pazarlık söz konusu değil

Bakan Yıldırım, Lübnan'da Türk pilotların kaçırılmasına ilişkin, "Pazarlık söz konusu değil. Sadece onlarla Lübnan resmi makamları gerekli temasları kurdular" dedi.

Pazarlık söz konusu değil

Bakan Yıldırım, Lübnan'da Türk pilotların kaçırılmasına ilişkin, "Pazarlık söz konusu değil. Sadece onlarla Lübnan resmi makamları gerekli temasları kurdular" dedi.

11 Ağustos 2013 Pazar 17:37
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Pazarlık söz konusu değil
ERZİNCAN - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Lübnan'da Türk pilotların kaçırılmasına ilişkin, "Pazarlık söz konusu değil. Sadece onlarla Lübnan resmi makamları gerekli temasları kurdular. Çalışma, görüşmeler bu yönde devam ediyor" dedi.

Refahiye'de bu yıl 15'incisi düzenlenen "Kültür ve Bal Festivali"ne katılmak üzere ilçeye gelen Yıldırım, vatandaşlarca karşılandı. Vatandaşlarla bir süre halay çeken Yıldırım, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da iki Türk pilotun kaçırıldığının anımsatılması üzerine Yıldırım, kaçırılma olayından sonra Dışişleri Bakanlığının gerekli diplomatik temasları başlattığını belirtti.

Görüşmelerin müspet yönde devam ettiğini kaydeden Yıldırım, "Ümit ederim bu çabalar kısa sürede olumlu sonuç verir ve pilotlarımız serbest kalır" dedi.

Yıldırım, bir soru üzerine "Pazarlık söz konusu değil. Sadece onlarla Lübnan resmi makamları gerekli temasları kurdular. Çalışma, görüşmeler bu yönde devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bayram tatilinden dönen sürücülere uyarı

Bakan Yıldırım, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığının hatırlatılması üzerine, bayram dolayısıyla çok yoğun bir trafiğin batıdan doğuya doğru aktığını belirterek, "Yarına kadar da devam edecek. Özellikle bugün yoğun olacağını düşünüyoruz. Bunları göz önüne alarak arkadaşlarımızı karayollarında dönüş esnasında yol çalışması yapmamaları konusunda uyardık, işlere ara verdik" dedi.

Sürücüleri uyaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımdan istirhamım, acele etmesinler, acele ederek eşlerini, dostlarını üzmesinler, herhangi bir kazaya meydan vermesinler. Sağ salim memleketlerine ulaşsınlar. Yola yorgun çıkmasınlar, iyice dinlendikten sonra yola çıksınlar. Araç kullanırken kural ihlali yapmasınlar. Yollar çok iyi. Son yıllarda sıcak asfalt kaplaması çok miktarda yapıldı. İşte biraz gaza basalım, bir an önce gidelim diye şeytan dürtüyor ama bir anlık hata telafisi imkansız bir felaketi de beraberinde getiriyor."

Son Güncelleme: 11.08.2013 17:38
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