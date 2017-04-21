Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92424
ALTIN
150.693
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6680
EURO
3.9001
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban
"Portakal çiçeği"
"Portakal çiçeği"
Gençlere kültür sanat desteği
Gençlere kültür sanat desteği
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış

Pazar günü yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 23 Nisan Pazar günü yurdun çeşitli yerlerinde yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Pazar günü yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 23 Nisan Pazar günü yurdun çeşitli yerlerinde yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

21 Nisan 2017 Cuma 16:18
85 Okunma
Pazar günü yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerler ise parçalı bulutlu olacak

Yağışların genellikle yağmur şeklinde görüleceği, soğumayla birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışının Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 50 ila 80 kilometre/saat olmak üzere yer yer fırtına, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 70 ila 100 kilometre/saat, zaman zaman 100 kilometre/saat üzerinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 12 derece altında seyredecek. Sıcaklık düşüşleriyle birlikte 23 Nisan Pazar günü İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın güneydoğusu, Göller yöresi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don olayı görülebilir. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Pazar Günü Yağmur Ve Kar Yağışı BekleniyorMeteoroloji Genel MüdürlüğüMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Son model otomobiller İstanbul Autoshow'da
Son model otomobiller İstanbul Autoshow'da
'Konya'da 'lale mevsimi' yaşanıyor'
'Konya'da 'lale mevsimi' yaşanıyor'
Can Dündar hakkında 2 yıl kadar hapis istemi
Can Dündar hakkında 2 yıl kadar hapis istemi
Salih Usta'nın '23 Nisan' sokağına büyük ilgi
Salih Usta'nın '23 Nisan' sokağına büyük ilgi
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ